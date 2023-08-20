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薰蚊釀禍？新港驚傳深夜火警 老老相依母子1死1重傷

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣新港鄉今凌晨2點多傳出火警，92歲老母親和72歲兒子一死一重傷。記者黃于凡／攝影
嘉義縣新港鄉今凌晨2點多傳出火警，92歲老母親和72歲兒子一死一重傷。記者黃于凡／攝影
嘉義縣新港鄉今凌晨2點多驚傳住宅火警，老老相依母子一死一重傷。平房外的庭園堆滿雜物，疑為薰蚊釀火災，火勢、濃煙猛烈，92歲行動不便老母親當場死亡，72歲兒子疑為滅火，倒臥火舌旁15%面積3度燒燙傷，詳細起火原因仍待警消調查。

新港鄉中洋村72歲男子沒結婚，平時與92歲老母同住老家磚造鐵皮屋，其弟住在同村附近透天厝，妹妹已出嫁。古早的一層樓平房外長著3棵茂盛龍眼樹，庭院堆滿各式物品，以及兩老平時盛裝雨水的容器，有不少蚊蟲滋生。

村長江德欽說，鄉下老人勤儉樸實，許多物品捨不得丟棄，還用鐵盆接雨水使用，之前衛生局曾來勸導改善，可能為了薰蚊子，或燒廢棄物，才不慎引起火勢延燒。龍眼樹遮蔽，濃煙往屋內飄散，造成一死一重傷悲劇。

鄰居說，當晚男子倒臥火勢旁不省人事，叫喚清醒後趕快合力將他抬出，但老婦在屋內且行動不便，呼叫也沒有反應，當時火勢、濃煙很大，不敢貿然進入，最後消防隊進屋將她救出，但已沒有呼吸心跳，真的很惋惜。

嘉義縣消防局表示，今天凌晨獲報火警，立即派遣新港、嘉太及雙福分隊前往，燃燒面積約為20平方公尺，男子意識清楚、右手臂及雙腳掌約15％三度燒燙傷；另，老婦雙手及雙肩均有三度燒燙傷、已無呼吸心跳，送往嘉基搶救後宣告不治。

嘉義縣新港鄉今凌晨2點多傳出火警，庭院堆滿雜物導致火勢燃燒迅速。記者黃于凡／攝影
嘉義縣新港鄉今凌晨2點多傳出火警，庭院堆滿雜物導致火勢燃燒迅速。記者黃于凡／攝影
嘉義縣新港鄉今凌晨2點多傳出火警，庭院堆滿雜物導致火勢燃燒迅速。記者黃于凡／攝影
嘉義縣新港鄉今凌晨2點多傳出火警，庭院堆滿雜物導致火勢燃燒迅速。記者黃于凡／攝影
嘉義縣新港鄉今凌晨2點多傳出火警，疑積水容器多，為燻蚊釀禍。記者黃于凡／攝影
嘉義縣新港鄉今凌晨2點多傳出火警，疑積水容器多，為燻蚊釀禍。記者黃于凡／攝影
嘉義縣新港鄉今凌晨2點多傳出火警，92歲老母親和72歲兒子一死一重傷。記者黃于凡／攝影
嘉義縣新港鄉今凌晨2點多傳出火警，92歲老母親和72歲兒子一死一重傷。記者黃于凡／攝影
嘉義縣新港鄉今凌晨2點多傳出火警，庭院堆滿雜物導致火勢燃燒迅速。記者黃于凡／攝影
嘉義縣新港鄉今凌晨2點多傳出火警，庭院堆滿雜物導致火勢燃燒迅速。記者黃于凡／攝影
嘉義縣新港鄉今凌晨2點多傳出火警，72歲兒子當時倒臥火勢旁，右側手臂及腳掌都被燒傷。記者黃于凡／攝影
嘉義縣新港鄉今凌晨2點多傳出火警，72歲兒子當時倒臥火勢旁，右側手臂及腳掌都被燒傷。記者黃于凡／攝影

老婦 嘉義

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