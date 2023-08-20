台南板模工嫌日薪2900元難賺 當車手到新北取款被捕裁定收押

台南市1名21歲陳姓男子原本當板模工人，但嫌頂著豔陽工作、日薪2900元太難賺。甘願淪為詐騙集團車手，只要成功向被害人面交1單就有5000元酬勞，還可報銷車馬費，14日在新北市取款時被警方逮捕，最後被法院收押。

新北市蘆洲區1名39歲婦人因投資股票常賠錢，上網尋找投資教學，陸續加入「台股提款機VIP群」、「柏林證券（XBER）」等LINE群組，先後交出87萬元，又被要求再交60萬才驚覺受騙報警。

據了解，這些「飆股群組」聲稱只要提供資金，即可代操作股票買賣成功獲利，並架設假的投資網站取信被害人。婦人日前被通知股票中籤，需拿錢出來認購，7、8月間面交2次共87萬元，後來有領出7萬元，但對方要求再付60萬，婦人覺得不對勁而報案。