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台南板模工嫌日薪2900元難賺 當車手到新北取款被捕裁定收押
台南市1名21歲陳姓男子原本當板模工人，但嫌頂著豔陽工作、日薪2900元太難賺。甘願淪為詐騙集團車手，只要成功向被害人面交1單就有5000元酬勞，還可報銷車馬費，14日在新北市取款時被警方逮捕，最後被法院收押。
新北市蘆洲區1名39歲婦人因投資股票常賠錢，上網尋找投資教學，陸續加入「台股提款機VIP群」、「柏林證券（XBER）」等LINE群組，先後交出87萬元，又被要求再交60萬才驚覺受騙報警。
據了解，這些「飆股群組」聲稱只要提供資金，即可代操作股票買賣成功獲利，並架設假的投資網站取信被害人。婦人日前被通知股票中籤，需拿錢出來認購，7、8月間面交2次共87萬元，後來有領出7萬元，但對方要求再付60萬，婦人覺得不對勁而報案。
員警14日上午趁21歲陳姓車手面交時將他逮捕，陳男原本在台南當板模工人，嫌日薪2900元太難賺，他上網搜尋徵才廣告，應徵車手只需負責收錢，成功1單即可領5000元，還可報銷車馬費，甘心淪為詐騙集團成員。警詢後依詐欺罪嫌將陳男移送法辦，法院裁定收押。
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