快訊

睡姿不良腰痠背痛？研究告訴你仰睡、臥睡哪一種好

圖／網購取貨超傻眼！賣家竟「無包裝」直送 還講2句話讓他心寒

可降低患糖尿病風險近6成 最新研究顯示跟吃對早餐時間有關

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南板模工嫌日薪2900元難賺 當車手到新北取款被捕裁定收押

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

台南市1名21歲陳姓男子原本當板模工人，但嫌頂著豔陽工作、日薪2900元太難賺。甘願淪為詐騙集團車手，只要成功向被害人面交1單就有5000元酬勞，還可報銷車馬費，14日在新北市取款時被警方逮捕，最後被法院收押。

新北市蘆洲區1名39歲婦人因投資股票常賠錢，上網尋找投資教學，陸續加入「台股提款機VIP群」、「柏林證券（XBER）」等LINE群組，先後交出87萬元，又被要求再交60萬才驚覺受騙報警。

據了解，這些「飆股群組」聲稱只要提供資金，即可代操作股票買賣成功獲利，並架設假的投資網站取信被害人。婦人日前被通知股票中籤，需拿錢出來認購，7、8月間面交2次共87萬元，後來有領出7萬元，但對方要求再付60萬，婦人覺得不對勁而報案。

員警14日上午趁21歲陳姓車手面交時將他逮捕，陳男原本在台南當板模工人，嫌日薪2900元太難賺，他上網搜尋徵才廣告，應徵車手只需負責收錢，成功1單即可領5000元，還可報銷車馬費，甘心淪為詐騙集團成員。警詢後依詐欺罪嫌將陳男移送法辦，法院裁定收押。

21歲陳姓板模工人（中）嫌日薪2900元太難賺，甘願淪為詐騙集團車手，14日在新北市取款時被警方逮捕，最後被法院收押。記者林昭彰／翻攝
21歲陳姓板模工人（中）嫌日薪2900元太難賺，甘願淪為詐騙集團車手，14日在新北市取款時被警方逮捕，最後被法院收押。記者林昭彰／翻攝
21歲陳姓板模工人（中）嫌日薪2900元太難賺，甘願淪為詐騙集團車手，只要成功向被害人面交1單就有5000元酬勞，14日在新北市取款時被警方逮捕，最後被法院收押。記者林昭彰／翻攝
21歲陳姓板模工人（中）嫌日薪2900元太難賺，甘願淪為詐騙集團車手，只要成功向被害人面交1單就有5000元酬勞，14日在新北市取款時被警方逮捕，最後被法院收押。記者林昭彰／翻攝
警方和被害人合作，準備60萬假鈔，趁車手面交時逮人。記者林昭彰／翻攝
警方和被害人合作，準備60萬假鈔，趁車手面交時逮人。記者林昭彰／翻攝

詐騙集團 車手

延伸閱讀

車手教戰守則：服裝整齊談吐文雅 喪偶老婦遭詐40萬罵「真夭壽！」

烏龍罰單好多！新北今年至4月申訴2.3萬件、撤單比例16.3%

高雄男石頭砸地檢署大門 挑戰院檢威信下場：收押

中國最大來美移民公司老董被捕 傳被逼繳全部客戶資料

相關新聞

苗栗市老翁開車逆向直直衝 挨撞機車騎士傷重不治

74歲劉姓老翁昨天上午在苗栗市中華路不知何故，駕駛轎車逆向撞及為公路右轉的一輛機車，及停在路邊的小貨車，挨撞陳姓男子（4...

台南板模工嫌日薪2900元難賺 當車手到新北取款被捕裁定收押

台南市1名21歲陳姓男子原本當板模工人，但嫌頂著豔陽工作、日薪2900元太難賺。甘願淪為詐騙集團車手，只要成功向被害人面...

影／人綁「痛車」放歌遊街慶祝生日 警到場查獲違規下場慘了

台中市警方在昨晚獲報，有男子被綁在一輛有卡通彩繪的「痛車」上，沿途在西屯區西屯路行駛時，播放生日歌，警方不敢大意，出動多...

台南市安南區小貨車突全面燃燒 警方帶回1人調查

台南市安南區公學路六段721巷，一間土地公廟外廁所旁停放小貨車，今天清晨5點多突然起火燃燒，消防人員到場前小貨車全面燃燒...

大武崙沙灘一日3死後警戒線拉近 業者提供遙控救生圈

基隆市大武崙沙灘12日發生一日3人溺水死亡案後，市府宣布封閉大武崙沙灘及潮境公園海域一周，到昨天為止仍封閉，消防局在兩地...

回診返家後墜樓…桃園調查官送醫不治 檢警相驗無外力介入

調查局桃園市調查處翁姓調查官，今天上午在妻子陪同下到醫院回診，返回中壢區住處不久，卻意外從住處8樓墜樓，救護人員據報趕抵...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦