苗栗市老翁開車逆向直直衝 挨撞機車騎士傷重不治
74歲劉姓老翁昨天上午在苗栗市中華路不知何故，駕駛轎車逆向撞及為公路右轉的一輛機車，及停在路邊的小貨車，挨撞陳姓男子（42歲）送醫傷重不治，劉姓老翁酒測值為零，事故原因由警方進一步調查中。
苗栗警察分局昨天上午8點47分接獲報案，苗栗市中華路、為公路口發生車禍，員警趕到現場，機車人車倒地，陳男頭部受到重創，送醫仍回天乏術，劉姓老翁受到驚嚇，並沒有明顯外傷，送醫無大礙，小貨車車內無人。
警方初步調查，劉姓老翁外出返家開車，在中華路一路逆向，先撞及為公路右轉陳男所騎的機車，再穿越為公路的車流，最後撞及為公路停放的小貨車，機車連人帶車推撞約10公尺，小貨車轉了90度，轎車才停下來。
警方檢測劉姓老翁、陳男都沒有飲酒，劉姓老翁表示不知道為什麼會開車逆向，詳細事故原因尚待調查釐清，苗栗分局呼籲用路人駕駛車輛應全神貫注，行經路口應減速慢行，確實依道路交通標誌、標線及號誌指示來行駛，確保自己與用路人生命財產安全。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言