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苗栗市老翁開車逆向直直衝 挨撞機車騎士傷重不治

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

74歲劉姓老翁昨天上午在苗栗市中華路不知何故，駕駛轎車逆向撞及為公路右轉的一輛機車，及停在路邊的小貨車，挨撞陳姓男子（42歲）送醫傷重不治，劉姓老翁酒測值為零，事故原因由警方進一步調查中。

苗栗市中華路、為公路口昨天發生轎車逆向撞機車事故，現場一片凌亂，陳姓機車騎士送醫傷重不治。圖／民眾提供
苗栗市中華路、為公路口昨天發生轎車逆向撞機車事故，現場一片凌亂，陳姓機車騎士送醫傷重不治。圖／民眾提供

苗栗警察分局昨天上午8點47分接獲報案，苗栗市中華路、為公路口發生車禍，員警趕到現場，機車人車倒地，陳男頭部受到重創，送醫仍回天乏術，劉姓老翁受到驚嚇，並沒有明顯外傷，送醫無大礙，小貨車車內無人。

警方初步調查，劉姓老翁外出返家開車，在中華路一路逆向，先撞及為公路右轉陳男所騎的機車，再穿越為公路的車流，最後撞及為公路停放的小貨車，機車連人帶車推撞約10公尺，小貨車轉了90度，轎車才停下來。

警方檢測劉姓老翁、陳男都沒有飲酒，劉姓老翁表示不知道為什麼會開車逆向，詳細事故原因尚待調查釐清，苗栗分局呼籲用路人駕駛車輛應全神貫注，行經路口應減速慢行，確實依道路交通標誌、標線及號誌指示來行駛，確保自己與用路人生命財產安全。

苗栗市中華路、為公路口昨天發生轎車逆向撞機車事故，現場一片凌亂，陳姓機車騎士送醫傷重不治。圖／民眾提供
苗栗市中華路、為公路口昨天發生轎車逆向撞機車事故，現場一片凌亂，陳姓機車騎士送醫傷重不治。圖／民眾提供

車禍

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