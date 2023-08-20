大武崙沙灘一日3死後警戒線拉近 業者提供遙控救生圈
基隆市大武崙沙灘12日發生一日3人溺水死亡案後，市府宣布封閉大武崙沙灘及潮境公園海域一周，到昨天為止仍封閉，消防局在兩地加強消防安全宣導。潛水教練在潮境公園外的長潭里漁港航道遭斷掌，消防人員用大聲公提醒潛水客不要靠近航道；大武崙沙灘則已另拉較近警戒線，並有業者提供救生設備。
吳姓潛水教練18日為誤入長潭里漁港航道學員，左腳掌遭漁船螺旋槳絞斷，目前已接回，但還要觀察。昨天附近仍有不少潛水客下水，雖在航道外，也不在潮境公園範圍內海掝，消防人員到岸邊喊話，不要靠近航道。
市府產業發展處昨也到場勘查，表示將加強設置提醒安全的標示，將邀請水上遊憩的專家來勘查，增加安全提醒設施，提醒民眾從事水上遊憩活動，要注意自身安全。
市府已協請海巡人員加強勸離違規民眾，在航道潛水規勸不聽者，可以違反漁港法第18條第1項，並依同法第20條在漁港區域從事危害安全及妨礙船舶航行行為，處行為人或其雇用人10萬元以上50萬元以下罰鍰。
另外，大武崙沙灘昨天仍未開放，但海域已另外拉一條較靠近岸邊的警戒線，與原有警戒線有段距離，避免民眾太靠外海被離岸流帶走發生意外。消防人員日夜都派人宣傳駐守，避免有人擅闖再發生意外。
為了加速沙灘救援成效，昨天有水下科技業者到大武崙海域進行水上智慧型救生圈測試，希望趕在救難人員抵達前，可以利用無線遙控救生圈，將人員救上岸，將提供給管理業者使用，以搶時效。
水下科技業者潘欣怡經理說，遙控救生圈可以取代傳統救生圈，因加了動力，可以快速到場讓溺者抓取當成浮力救援板，承載有200公斤。
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