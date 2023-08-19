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回診返家後墜樓…桃園調查官送醫不治 檢警相驗無外力介入

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

調查局桃園市調查處翁姓調查官，今天上午在妻子陪同下到醫院回診，返回中壢區住處不久，卻意外從住處8樓墜樓，救護人員據報趕抵，發現翁已失去生命跡象，緊急送醫仍不治，桃園地方檢察署檢察官下午會同法醫及承辦警方進行遺體相驗，初判無外力介入，相驗後發還家屬。

據悉，翁男現年52歲，調查班38期結業，曾在高雄服務，因故調至桃園，平常負責電信監察業務，為人沉默寡言，同事獲悉深感哀慟，將協助家屬辦理喪葬事宜。

119勤指中心今天上午11點接獲報案，表示桃市中壢區某大樓前方庭院，有不明男子倒臥，疑似從高處墜落，消防局第二救災救護大隊復旦分隊派救護車前往，發現男子已經失去呼吸、心跳等生命徵象，但仍將他送往聯新國際醫院，經院方搶救後仍身亡。

調查局表示，翁姓調查官結業後，曾在高雄地區服務，然後調至桃園，由於翁個人的因素，並未負責外勤業務，主要待在內勤負責電信監察等相關業務，今天上午由妻子陪同至醫院回診，沒想到返家後會發生意外。

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法務部調查局桃園市調查處翁姓調查官，今天上午由妻子陪同返院回診，回到中壢區住處不久，意外從住處8樓墜樓身亡，桃園市調處同仁獲悉噩耗深感悲慟。記者陳恩惠／攝影
法務部調查局桃園市調查處翁姓調查官，今天上午由妻子陪同返院回診，回到中壢區住處不久，意外從住處8樓墜樓身亡，桃園市調處同仁獲悉噩耗深感悲慟。記者陳恩惠／攝影

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