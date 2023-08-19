酒醉男大鬧急診室 救護員冷回「給你一個大拇指」被網讚爆
桃園龍潭16日晚間9時許，1名約40歲洪姓酒醉男子不慎摔傷被送往國軍桃園總醫院救治，不過洪男不斷對著消防救護員咆哮及攻擊行為，只見該名救護員只高EQ冷回「給你一個大拇指」，被網友大讚。不過洪男仍被警方依違反醫療法壓制逮捕，並通知相關人到案說明釐清案情，全案依違反醫療法移送桃園地檢署偵辦。
網路上瘋傳1段影片，只見1名酒醉男子在龍潭國軍桃園總醫院急診室內，不斷對醫護人員及救護員辱罵髒話並揮拳攻擊，誇張行徑全被一旁民眾錄下，不過現場救護員僅高EQ冷回「給你一個大拇指」，一旁民眾也忍不住笑出聲，並讓網友讚爆。
據了解，洪男酒後不慎跌受傷被家人帶去醫院治療，卻情緒失控，警方獲報後隨即趕到現場，只見洪男仍因情緒失控有大聲咆哮辱罵及攻擊行為，為防止其他危害立即將依據違反醫療法壓制逮捕，並通知相關人到案說明釐清案情，全案依違反醫療法移送桃園地檢署偵辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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