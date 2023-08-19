暴雨突降變「雨牆」！國3逾10輛車連環追撞 內灣災防警報響了

受到對流雲系發展旺盛影響，新竹縣下午4時許突降下大雷雨，時雨量破50毫米，更因突降大雨造成國道3號北向竹林路段10多輛自小客車連環追撞，氣象局在下午5點21分針對內灣、尖石發布災防告警，提醒民眾注意溪水暴漲。

今天下午大雷雨來的又快又急，新竹山區不少地區雨勢十分猛烈，尤其雨勢集中尖石鄉及五峰鄉山區，氣象局在下午5點21分針對油羅溪，尖石至橫山流域發布災防告警訊息，因該區域發生暴雨，提醒民眾留意溪水暴漲並注意安全。

大雨更造成國道3號竹東芎林路段北向91K處有10多輛自小客車追撞。據了解，因北上車流在進入頭前溪橋時，宛如遇上「雨牆」，造成中內線先是發生車輛擦撞，後方車輛又因大雨視線不佳追撞上來，國道警方已趕抵現場處理。