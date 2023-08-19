快訊

證實見謝典林談合作郭台銘選2024 柯文哲堅定吐「1理由」：不可能

長條雷雨帶靠近台灣！10縣市發布豪雨特報 恐影響至晚間

46%國人不支持民進黨繼續執政 朱立倫「24字箴言」揭勝選契機

高雄轎車違規左轉將賓士車「撞」進輕軌工地　幸無人傷

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市今天下午降下間歇性大雨，葉姓男子駕車行經大順一路時，違規左轉欲進入禁止行駛的自由二路，和直行的賓士車相撞，因撞擊力大，賓士當場衝進輕軌工地卡住，所幸無人受傷，警方調查兩駕駛均無酒駕行為，詳細肇責由警方釐清。

警方調查，葉姓男子（49歲）今天下午2時31分許駕車沿大順一路由西向東方向行駛，至自由二路口欲違規左轉，當時駕駛賓士車的郭姓男子直行經過路口，反應不及當場被葉男轎車撞及。

車禍發生當下的撞擊力大，郭男賓士車衝進輕軌工地中卡住，所幸葉、郭兩人均無受傷，警方到場處理，對葉、郭兩人進行酒測，雙方均無酒駕行為。

警方研判葉男違規左轉進入禁止行駛的自由二路輕軌工程區，依違反道路交通管理處罰條例第48條第1項第2款，對葉開出600元以上1800元以下罰單；詳細車禍肇責由警方進一步釐清。

高雄葉姓男子今天下午駕車違規從大順路左轉進自由二路，將直行賓士車「撞」進輕軌工地，葉的轎車車頭毀損，幸無人傷。記者石秀華／翻攝
高雄葉姓男子今天下午駕車違規從大順路左轉進自由二路，將直行賓士車「撞」進輕軌工地，葉的轎車車頭毀損，幸無人傷。記者石秀華／翻攝
高雄葉姓男子今天下午駕車違規從大順路左轉進自由二路，將直行賓士車「撞」進輕軌工地，幸無人傷。記者石秀華／翻攝
高雄葉姓男子今天下午駕車違規從大順路左轉進自由二路，將直行賓士車「撞」進輕軌工地，幸無人傷。記者石秀華／翻攝
高雄葉姓男子今天下午駕車違規從大順路左轉進自由二路，將直行賓士車「撞」進輕軌工地，幸無人傷。記者石秀華／翻攝
高雄葉姓男子今天下午駕車違規從大順路左轉進自由二路，將直行賓士車「撞」進輕軌工地，幸無人傷。記者石秀華／翻攝

輕軌 酒駕 車禍

延伸閱讀

宜蘭冬山鄉死亡車禍 機車騎士酒駕逆向衝撞轎車殞命

賓士走外側等右轉遭垃圾車撞 交通局點一關鍵指他的錯

桃園垃圾車右轉KO同向賓士車 網友質疑標線不清

影／高雄轎車紅燈欲右轉竟狂叭停等機車 誇張逼車行徑全曝光

相關新聞

影／畫面曝光！中和老翁走斑馬線 遭公車撞拖行20公尺喪命

還路於民遊行前一日，新北市一輛台北客運公車今天上午在中和區左轉時疑未注意停讓行人，82歲林姓男子依行人燈號走在行人穿越道...

離奇命案？高雄女楠梓加工區倒臥路旁 警方證實為誤傳

高雄楠梓今天中午74歲女性長者在家中過世，卻有媒體誤傳命案，指稱她人倒臥楠梓加工區路旁離奇身亡，經現場員警證實，該長者女...

迪化街8層大樓火災 傳「百年古蹟遭祝融」證實是烏龍

台北市迪化街一處8層樓住宅大樓今午發生火災，警消獲報派員撲救，確定無人受困、傷亡，正持續調查起火原因；由於迪化街部分店屋...

高雄轎車違規左轉將賓士車「撞」進輕軌工地　幸無人傷

高雄市今天下午降下間歇性大雨，葉姓男子駕車行經大順一路時，違規左轉欲進入禁止行駛的自由二路，和直行的賓士車相撞，因撞擊力...

未注意路邊石墩 新北休旅車自撞側翻…4人3傷送醫

今天下午林姓男子開車載著家人，一路從新北市五股區壟鉤路下山。途中疑未注意路邊水泥石墩直接輾過，導致車身失控側翻，車內4人...

彰化中華電信傳火警！機房冒火煙緊急疏散30人 起火原因待查

彰化市和平路中華電信下午約3點左右傳出冒出火煙，彰化消防局獲報派出彰化、花壇、東區等消防分隊然員前往搶救，由於一樓門市有...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦