高雄轎車違規左轉將賓士車「撞」進輕軌工地　幸無人傷

高雄市今天下午降下間歇性大雨，葉姓男子駕車行經大順一路時，違規左轉欲進入禁止行駛的自由二路，和直行的賓士車相撞，因撞擊力大，賓士當場衝進輕軌工地卡住，所幸無人受傷，警方調查兩駕駛均無酒駕行為，詳細肇責由警方釐清。

警方調查，葉姓男子（49歲）今天下午2時31分許駕車沿大順一路由西向東方向行駛，至自由二路口欲違規左轉，當時駕駛賓士車的郭姓男子直行經過路口，反應不及當場被葉男轎車撞及。

車禍發生當下的撞擊力大，郭男賓士車衝進輕軌工地中卡住，所幸葉、郭兩人均無受傷，警方到場處理，對葉、郭兩人進行酒測，雙方均無酒駕行為。