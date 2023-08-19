高雄轎車違規左轉將賓士車「撞」進輕軌工地 幸無人傷
高雄市今天下午降下間歇性大雨，葉姓男子駕車行經大順一路時，違規左轉欲進入禁止行駛的自由二路，和直行的賓士車相撞，因撞擊力大，賓士當場衝進輕軌工地卡住，所幸無人受傷，警方調查兩駕駛均無酒駕行為，詳細肇責由警方釐清。
警方調查，葉姓男子（49歲）今天下午2時31分許駕車沿大順一路由西向東方向行駛，至自由二路口欲違規左轉，當時駕駛賓士車的郭姓男子直行經過路口，反應不及當場被葉男轎車撞及。
車禍發生當下的撞擊力大，郭男賓士車衝進輕軌工地中卡住，所幸葉、郭兩人均無受傷，警方到場處理，對葉、郭兩人進行酒測，雙方均無酒駕行為。
警方研判葉男違規左轉進入禁止行駛的自由二路輕軌工程區，依違反道路交通管理處罰條例第48條第1項第2款，對葉開出600元以上1800元以下罰單；詳細車禍肇責由警方進一步釐清。
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