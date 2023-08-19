快訊

證實見謝典林談合作郭台銘選2024 柯文哲堅定吐「1理由」：不可能

長條雷雨帶靠近台灣！10縣市發布豪雨特報 恐影響至晚間

46%國人不支持民進黨繼續執政 朱立倫「24字箴言」揭勝選契機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

未注意路邊石墩 新北休旅車自撞側翻…4人3傷送醫

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

今天下午林姓男子開車載著家人，一路從新北市五股區壟鉤路下山。途中疑未注意路邊水泥石墩直接輾過，導致車身失控側翻，車內4人自行脫困報警。新北市消防局獲報人車趕抵，經檢視有3人多處擦挫傷，緊急送醫急救，所幸沒有大礙。肇事駕駛沒有酒駕，事故原因待查。

據了解，林姓男子（42歲）今天下午2時許，開著一輛休旅車載著妻子及一對子女，沿著新北市五股區壟鉤路往山下行駛。途中行經壟鉤路1之1號前，疑未注意路邊水泥石墩直接輾過，導致車身失控往左側翻，造成車內4人一度受困。

新北市消防局獲報人車趕抵，4人已自行脫困，救護人員檢視林男無礙，妻子林女（50歲）、女兒（9歲）肢體疼痛，兒子林少（15歲）頭部有處1乘1公分血腫，緊急送醫急救，所幸皆沒有大礙。肇事駕駛沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查後釐清。

今天下午一輛休旅車在新北市五股區壟鉤路翻車，現場3人輕傷送醫無礙，事故原因待查。記者曾伯愷／翻攝
今天下午一輛休旅車在新北市五股區壟鉤路翻車，現場3人輕傷送醫無礙，事故原因待查。記者曾伯愷／翻攝
今天下午一輛休旅車在新北市五股區壟鉤路翻車，現場3人輕傷送醫無礙，事故原因待查。記者曾伯愷／翻攝
今天下午一輛休旅車在新北市五股區壟鉤路翻車，現場3人輕傷送醫無礙，事故原因待查。記者曾伯愷／翻攝
今天下午一輛休旅車在新北市五股區壟鉤路翻車，現場3人輕傷送醫無礙，事故原因待查。記者曾伯愷／翻攝
今天下午一輛休旅車在新北市五股區壟鉤路翻車，現場3人輕傷送醫無礙，事故原因待查。記者曾伯愷／翻攝

休旅車 新北

延伸閱讀

新北公車左轉未停讓行人 8旬翁走斑馬線遭輾車輪下身亡

14年地王豪宅單價創新高！竟排不進新北前十 還輸新巨蛋

強拍少女性愛影片長達9個月 新北恐怖網友遭訴

烏龍罰單好多！新北今年至4月申訴2.3萬件、撤單比例16.3%

相關新聞

影／畫面曝光！中和老翁走斑馬線 遭公車撞拖行20公尺喪命

還路於民遊行前一日，新北市一輛台北客運公車今天上午在中和區左轉時疑未注意停讓行人，82歲林姓男子依行人燈號走在行人穿越道...

離奇命案？高雄女楠梓加工區倒臥路旁 警方證實為誤傳

高雄楠梓今天中午74歲女性長者在家中過世，卻有媒體誤傳命案，指稱她人倒臥楠梓加工區路旁離奇身亡，經現場員警證實，該長者女...

迪化街8層大樓火災 傳「百年古蹟遭祝融」證實是烏龍

台北市迪化街一處8層樓住宅大樓今午發生火災，警消獲報派員撲救，確定無人受困、傷亡，正持續調查起火原因；由於迪化街部分店屋...

未注意路邊石墩 新北休旅車自撞側翻…4人3傷送醫

今天下午林姓男子開車載著家人，一路從新北市五股區壟鉤路下山。途中疑未注意路邊水泥石墩直接輾過，導致車身失控側翻，車內4人...

彰化中華電信傳火警！機房冒火煙緊急疏散30人 起火原因待查

彰化市和平路中華電信下午約3點左右傳出冒出火煙，彰化消防局獲報派出彰化、花壇、東區等消防分隊然員前往搶救，由於一樓門市有...

宜蘭冬山鄉死亡車禍 機車騎士酒駕逆向衝撞轎車殞命

宜蘭冬山鄉昨夜驚傳死亡車禍！張姓老翁昨天晚上酒後騎機車行經三星路一段附近，不明原因駛入逆向車道，楊姓女子駕駛轎車經過，緊急...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦