聽新聞
test
0:00 / 0:00
未注意路邊石墩 新北休旅車自撞側翻…4人3傷送醫
今天下午林姓男子開車載著家人，一路從新北市五股區壟鉤路下山。途中疑未注意路邊水泥石墩直接輾過，導致車身失控側翻，車內4人自行脫困報警。新北市消防局獲報人車趕抵，經檢視有3人多處擦挫傷，緊急送醫急救，所幸沒有大礙。肇事駕駛沒有酒駕，事故原因待查。
據了解，林姓男子（42歲）今天下午2時許，開著一輛休旅車載著妻子及一對子女，沿著新北市五股區壟鉤路往山下行駛。途中行經壟鉤路1之1號前，疑未注意路邊水泥石墩直接輾過，導致車身失控往左側翻，造成車內4人一度受困。
新北市消防局獲報人車趕抵，4人已自行脫困，救護人員檢視林男無礙，妻子林女（50歲）、女兒（9歲）肢體疼痛，兒子林少（15歲）頭部有處1乘1公分血腫，緊急送醫急救，所幸皆沒有大礙。肇事駕駛沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查後釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言