未注意路邊石墩 新北休旅車自撞側翻…4人3傷送醫

今天下午林姓男子開車載著家人，一路從新北市五股區壟鉤路下山。途中疑未注意路邊水泥石墩直接輾過，導致車身失控側翻，車內4人自行脫困報警。新北市消防局獲報人車趕抵，經檢視有3人多處擦挫傷，緊急送醫急救，所幸沒有大礙。肇事駕駛沒有酒駕，事故原因待查。

據了解，林姓男子（42歲）今天下午2時許，開著一輛休旅車載著妻子及一對子女，沿著新北市五股區壟鉤路往山下行駛。途中行經壟鉤路1之1號前，疑未注意路邊水泥石墩直接輾過，導致車身失控往左側翻，造成車內4人一度受困。

新北市消防局獲報人車趕抵，4人已自行脫困，救護人員檢視林男無礙，妻子林女（50歲）、女兒（9歲）肢體疼痛，兒子林少（15歲）頭部有處1乘1公分血腫，緊急送醫急救，所幸皆沒有大礙。肇事駕駛沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查後釐清。