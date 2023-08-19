宜蘭冬山鄉死亡車禍 機車騎士酒駕逆向衝撞轎車殞命

宜蘭冬山鄉昨夜驚傳死亡車禍！張姓老翁昨天晚上酒後騎機車行經三星路一段附近，不明原因駛入逆向車道，楊姓女子駕駛轎車經過，緊急剎車仍是相撞，張翁連人帶車被撞飛，警方到場時已無呼吸心跳，送醫後不治；楊女右手擦傷，酒測值為0，警方已將全案函送地檢署偵辦。

警方調查，70歲張翁是三星鄉人，平時務農維生，也會販售自己的農產品，當晚騎機車沿台7丙線三星路向東朝廣興行駛，昨晚10時28分許行經三星路一段203號附近，不明原因突然駛進對向車道。

同為三星鄉人的36歲楊女開車經過，在張翁逆向地點前方約10到20公尺發現事情不對，急踩煞車，距離與反應時間都不夠，迎面撞上，張翁人車被撞飛，安全帽噴出約20公尺遠，機車半毀，楊女汽車的車頭左側也幾近半毀，車身碎屑散落路上。

警方獲報到場時，張翁已經沒有呼吸心跳，被緊急送往羅東聖母醫院，急救後仍宣告不治，驗血換算過後，酒測值約為每公升0.4毫克；楊女右手擦傷，警方現場酒測，酒測值為0，警方已將全案送往宜蘭地檢署偵辦。

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