快訊

證實見謝典林談合作郭台銘選2024 柯文哲堅定吐「1理由」：不可能

長條雷雨帶靠近台灣！10縣市發布豪雨特報 恐影響至晚間

46%國人不支持民進黨繼續執政 朱立倫「24字箴言」揭勝選契機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭冬山鄉死亡車禍 機車騎士酒駕逆向衝撞轎車殞命

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭冬山鄉昨夜驚傳死亡車禍！張姓老翁昨天晚上酒後騎機車行經三星路一段附近，不明原因駛入逆向車道，楊姓女子駕駛轎車經過，緊急剎車仍是相撞，張翁連人帶車被撞飛，警方到場時已無呼吸心跳，送醫後不治；楊女右手擦傷，酒測值為0，警方已將全案函送地檢署偵辦。

警方調查，70歲張翁是三星鄉人，平時務農維生，也會販售自己的農產品，當晚騎機車沿台7丙線三星路向東朝廣興行駛，昨晚10時28分許行經三星路一段203號附近，不明原因突然駛進對向車道。

同為三星鄉人的36歲楊女開車經過，在張翁逆向地點前方約10到20公尺發現事情不對，急踩煞車，距離與反應時間都不夠，迎面撞上，張翁人車被撞飛，安全帽噴出約20公尺遠，機車半毀，楊女汽車的車頭左側也幾近半毀，車身碎屑散落路上。

警方獲報到場時，張翁已經沒有呼吸心跳，被緊急送往羅東聖母醫院，急救後仍宣告不治，驗血換算過後，酒測值約為每公升0.4毫克；楊女右手擦傷，警方現場酒測，酒測值為0，警方已將全案送往宜蘭地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

張姓老翁昨天晚上騎機車行經三星路一段附近，不明原因駛入逆向車道，楊姓女子駕駛轎車經過，緊急剎車仍是相撞。圖／警方提供
張姓老翁昨天晚上騎機車行經三星路一段附近，不明原因駛入逆向車道，楊姓女子駕駛轎車經過，緊急剎車仍是相撞。圖／警方提供
張翁人車被撞飛，安全帽噴出約20公尺遠，機車半毀，楊女汽車的車頭左側也幾近半毀，車身碎屑散落路上。圖／警方提供
張翁人車被撞飛，安全帽噴出約20公尺遠，機車半毀，楊女汽車的車頭左側也幾近半毀，車身碎屑散落路上。圖／警方提供
張翁機車半毀，當場失去呼吸心跳，送醫急救後仍不治。圖／警方提供
張翁機車半毀，當場失去呼吸心跳，送醫急救後仍不治。圖／警方提供
張翁人車被撞飛，安全帽噴出約20公尺遠，機車半毀，楊女汽車的車頭左側也幾近半毀，車身碎屑散落路上。圖／警方提供
張翁人車被撞飛，安全帽噴出約20公尺遠，機車半毀，楊女汽車的車頭左側也幾近半毀，車身碎屑散落路上。圖／警方提供

酒測 撞飛 車道

延伸閱讀

台鐵宜蘭線第三雙溪橋估明年初啟用 列車時速可達130公里

顆粒無收到每公頃850公斤 宜蘭農民為了大豆出動怪手

影／高雄轎車紅燈欲右轉竟狂叭停等機車 誇張逼車行徑全曝光

整修變歇業！ 宜蘭人氣打卡點「七路咖啡」停止營業 網驚：太可惜了

相關新聞

影／畫面曝光！中和老翁走斑馬線 遭公車撞拖行20公尺喪命

還路於民遊行前一日，新北市一輛台北客運公車今天上午在中和區左轉時疑未注意停讓行人，82歲林姓男子依行人燈號走在行人穿越道...

離奇命案？高雄女楠梓加工區倒臥路旁 警方證實為誤傳

高雄楠梓今天中午74歲女性長者在家中過世，卻有媒體誤傳命案，指稱她人倒臥楠梓加工區路旁離奇身亡，經現場員警證實，該長者女...

迪化街8層大樓火災 傳「百年古蹟遭祝融」證實是烏龍

台北市迪化街一處8層樓住宅大樓今午發生火災，警消獲報派員撲救，確定無人受困、傷亡，正持續調查起火原因；由於迪化街部分店屋...

未注意路邊石墩 新北休旅車自撞側翻…4人3傷送醫

今天下午林姓男子開車載著家人，一路從新北市五股區壟鉤路下山。途中疑未注意路邊水泥石墩直接輾過，導致車身失控側翻，車內4人...

彰化中華電信傳火警！機房冒火煙緊急疏散30人 起火原因待查

彰化市和平路中華電信下午約3點左右傳出冒出火煙，彰化消防局獲報派出彰化、花壇、東區等消防分隊然員前往搶救，由於一樓門市有...

宜蘭冬山鄉死亡車禍 機車騎士酒駕逆向衝撞轎車殞命

宜蘭冬山鄉昨夜驚傳死亡車禍！張姓老翁昨天晚上酒後騎機車行經三星路一段附近，不明原因駛入逆向車道，楊姓女子駕駛轎車經過，緊急...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦