台南警獲報3千元被偷 案情膠著不放棄！找6年終於抓到賊

台南永康警分局龍潭派出所警員陳子賢6年前值班時剛好接到民眾報案「3000元被偷」。雖然監視器有小偷出入畫面也掌握明顯特徵；但身分無法辨識，案件沒進展轉眼6年過去，但陳不因案情膠著放棄，持續找了6年，終於找到賊。分局長甘炎民今天表揚陳子賢、稱讚他「堅持維護治安的決心」。

龍潭派出所長林伯翰指出，報案人因為損失不多早已放下此事；不過陳子賢心裡一直記得這件沒有破的竊案，與竊嫌左手有斷指、刺青的明顯特徵，只要有空就搜尋各縣市檢警查獲嫌犯紀錄的特徵，年初發現在其他縣市犯下多起竊案的42歲陳姓男子涉嫌，但他居無定所、根本無法傳喚到案。

皇天不負苦心人，日前陳嫌因連續犯案進看守所，陳子賢剛好發現下落，見機不可失立刻前往借訊，陳嫌承認當年路過永康區中山路一家補習班，以為補習班裡面有很多錢，侵入後到處翻找只找到3000元，印象深刻，依竊盜罪嫌函送台南地檢署。

陳子賢2017年受理某補習班住宅竊盜案，案發時僅有犯嫌影像，但無法辨識身分。接案後沿途調閱監視器畫面，並比對犯嫌特徵及犯罪手法；不過竊嫌十分狡猾，行竊後徒步前往永康區中山南路搭公車前往台南火車站，調閱公車監視器取得犯嫌臉部眼鏡及其他特徵，但第一時間比對無法辨識身分。案況陷入膠著，不過他一直沒有忘記這一件竊案。

所長林伯翰指出，嫌疑人左手有斷指跟刺青的明顯特徵，陳子賢年初比對其他分局送檢偵辦竊盜案件時，認為身分特徵大概與70年次陳嫌有8成相近，但因嫌犯居無定所，無法通知到案。

甘炎民表示，警員陳子賢平時工作認真，對於轄區治安狀況熟悉，此次能破獲時隔已久的竊盜案，足可見對於維護治安的決心。永康警方仍會持續維護轄區治安，打擊犯罪，不法之徒切勿心存僥倖。