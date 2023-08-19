大遊行前夕行人命喪斑馬線驚動交通部 主辦單位再發聲、王國材回應了

「還路於民大遊行」明天凱道登場，訴求交通零死亡目標。諷刺的是，新北市一輛公車今天上午在中和區路口左轉時，疑未注意停讓行人，撞死走在行人穿越道的8旬老翁。對此，行人零死亡推動聯盟成員、網紅Cheap表示，這次車禍再次凸顯交通工程的重大缺失，呼籲政府重視交通改革的迫切需求；交通部長王國材則說，會與地方持續努力保障行人安全。

行人零死亡推動聯盟明天將在凱道舉行「還路於民大遊行」，預估將有上萬人參加，不僅產、官、學界齊響應，藍綠白總統參選人也都將出席發表談話；王國材則會現身收取訴求書。不料，在遊行前一天，新北市中和區壽德街與民德路交叉路口今天上午又發生公車左轉撞死走在行人穿越道行人事故。

Cheap指出，這次車禍再次凸顯台灣交通工程的重大缺失，由於行穿線設計不當，以及轉彎處人行道未做突出設計，導致駕駛人轉彎視距不良，造成這次悲劇的發生。「行人零死亡推動聯盟」為此感到痛心，台灣每年有400名行人死於交通事故，其實都是可以避免的，交通改革三要素中，工程由為重要，過去政府長期漠視，導致悲劇一再發生。

Cheap表示，「行人零死亡推動聯盟」再次號召大家一同響應820還路於民大遊行，呼籲政府重視人民對交通改革的迫切需求，展現決心和魄力，交通改革不能再等，不願意有下一起悲劇發生。