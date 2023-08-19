快訊

MLB／有大谷滿貫、三殺守備都沒用！天使燒光5:1領先輸光芒

郭台銘不組黨！批柯侯對不起主流民意 邀喝咖啡公開辯論

英國女護士自稱「惡魔」謀殺7新生兒！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園垃圾車右轉KO同向賓士車 網友質疑標線不清

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市政府環境清潔稽查大隊大園區中隊1輛垃圾車，本月17日傍晚5點多行經大園區坑菓路欲右轉山菓路口時，與同向也要右轉的黑色賓士車發生擦撞，所幸僅車損無人傷。事故影像經後方駕駛翌日po網，吸引4千多人按讚並有600餘名網友回應，除覺得賓士遭垃圾車KO的畫面相當療癒，也有網友質疑該路段車道標線不清楚。

對此桃市警大園分局交通分隊說明，由於新舊標線繪製不清，肇事責任仍待釐清。

大園交通分隊長江政諺說明，本起事故發生於17日傍晚5點20分，市府環保局清潔稽查隊的54歲許姓清潔員駕著垃圾車外出收取垃圾，行經大園區坑菓路口正好是紅燈，垃圾車暫停在路口並打亮右轉方向燈，欲轉往山菓路，當號誌轉綠燈時，外側車道突然出現由48歲張姓男子駕駛的黑色賓士，同時間跟著垃圾車一起右轉，2車就在捷運工程橋下當場發生擦撞事故。由於現場新舊標線繪製不一，目前無法判別車道範圍，至於雙方肇事責任仍待進一步調查釐清。

李姓網友18日上午8點多將車禍影片PO在臉書「爆料公社二社」，以「就你賓士最聰明，直接外側前進，被KO」為題，60秒影片引發熱議，多數民眾留言「療癒」、「賓士三寶」、「沒在管人家方向燈的下場XDD，我行我素的雙B牌都是這種德性」、「賓士應該上資源回收車，而不是垃圾車」，也有網友揶揄「刮中賓士了」。

大園區清潔中隊垃圾車本月17日傍晚行經大園區坑菓路欲右轉山菓路時，意外與同向行駛外側的黑色賓士轎車發生擦撞事故。記者陳恩惠／翻攝
大園區清潔中隊垃圾車本月17日傍晚行經大園區坑菓路欲右轉山菓路時，意外與同向行駛外側的黑色賓士轎車發生擦撞事故。記者陳恩惠／翻攝
大園區清潔中隊垃圾車本月17日傍晚行經大園區坑菓路欲右轉山菓路時，意外與同向行駛外側的黑色賓士轎車發生擦撞事故，大園警方表示，由於新舊標線不清，肇事責任仍待釐清，記者陳恩惠／翻攝。
大園區清潔中隊垃圾車本月17日傍晚行經大園區坑菓路欲右轉山菓路時，意外與同向行駛外側的黑色賓士轎車發生擦撞事故，大園警方表示，由於新舊標線不清，肇事責任仍待釐清，記者陳恩惠／翻攝。
大園區清潔中隊垃圾車本月17日傍晚行經大園區坑菓路欲右轉山菓路時，意外與同向行駛外側的黑色賓士轎車發生擦撞事故，大園警方表示，由於新舊標線不清，肇事責任仍待釐清，記者陳恩惠／翻攝。
大園區清潔中隊垃圾車本月17日傍晚行經大園區坑菓路欲右轉山菓路時，意外與同向行駛外側的黑色賓士轎車發生擦撞事故，大園警方表示，由於新舊標線不清，肇事責任仍待釐清，記者陳恩惠／翻攝。

垃圾車 車道 桃園 賓士

延伸閱讀

19歲女開爸爸的賓士闖紅燈！撞飛騎士害腦出血

影／剩5分鐘就到家！男大生騎車遭賓士車違規左轉撞死

苗栗垃圾車擦撞賓士調解失敗 清潔隊司機哀號賠不起20萬

影／妻轉投超跑男懷抱 賓士車主憤而迴轉擦撞藍寶堅尼「小牛」

相關新聞

大遊行前夕公車竟撞死行人驚動交通部 主辦單位再發聲、王國材回應了

「還路於民大遊行」明天凱道登場，訴求交通零死亡目標。諷刺的是，新北市一輛公車今天上午在中和區路口左轉時，疑未注意停讓行人...

新北公車左轉未停讓行人 8旬翁走斑馬線遭輾車輪下身亡

新北市一輛公車今天上午在中和區左轉時疑未注意停讓行人，8旬翁走行人穿越道當場遭輾壓車輪下當場無呼吸心跳，經送醫搶救仍宣告不治...

8500萬法拉利雨天開車「撐傘」自嘲是傻B 警：無明顯違規

有民眾目擊1輛要價8500萬元的法拉利「Monza SP1」單人座超跑現身台中市街頭，但當時下起大雨，車輛又為敞篷設計，...

不忍了！謊報上尉訂320麵包7千元棄單 老闆貼文捐做愛心

高雄旗津郭姓麵包業者昨接獲一筆價值7千元的訂單，對方自稱陸戰張姓上尉，約定下午4時許取貨付款，對方居然爽約。事後，軍方證...

賓士走外側等右轉遭垃圾車撞 交通局點一關鍵指他的錯

桃園市大園區17日發生一起車禍，一輛賓士車在坑菓路靠外側行駛準備右轉三菓路，過程中被一輛垃圾車從左側擦撞，影片被po上網...

桃園垃圾車右轉KO同向賓士車 網友質疑標線不清

桃園市政府環境清潔稽查大隊大園區中隊1輛垃圾車，本月17日傍晚5點多行經大園區坑菓路欲右轉山菓路口時，與同向也要右轉的黑...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦