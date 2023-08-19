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桃園垃圾車右轉KO同向賓士車 網友質疑標線不清
桃園市政府環境清潔稽查大隊大園區中隊1輛垃圾車，本月17日傍晚5點多行經大園區坑菓路欲右轉山菓路口時，與同向也要右轉的黑色賓士車發生擦撞，所幸僅車損無人傷。事故影像經後方駕駛翌日po網，吸引4千多人按讚並有600餘名網友回應，除覺得賓士遭垃圾車KO的畫面相當療癒，也有網友質疑該路段車道標線不清楚。
對此桃市警大園分局交通分隊說明，由於新舊標線繪製不清，肇事責任仍待釐清。
大園交通分隊長江政諺說明，本起事故發生於17日傍晚5點20分，市府環保局清潔稽查隊的54歲許姓清潔員駕著垃圾車外出收取垃圾，行經大園區坑菓路口正好是紅燈，垃圾車暫停在路口並打亮右轉方向燈，欲轉往山菓路，當號誌轉綠燈時，外側車道突然出現由48歲張姓男子駕駛的黑色賓士，同時間跟著垃圾車一起右轉，2車就在捷運工程橋下當場發生擦撞事故。由於現場新舊標線繪製不一，目前無法判別車道範圍，至於雙方肇事責任仍待進一步調查釐清。
李姓網友18日上午8點多將車禍影片PO在臉書「爆料公社二社」，以「就你賓士最聰明，直接外側前進，被KO」為題，60秒影片引發熱議，多數民眾留言「療癒」、「賓士三寶」、「沒在管人家方向燈的下場XDD，我行我素的雙B牌都是這種德性」、「賓士應該上資源回收車，而不是垃圾車」，也有網友揶揄「刮中賓士了」。
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