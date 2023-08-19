影／冒名財經專家阮慕驊「帶你賺錢」 翁抱現金匯款因這事作罷
新北市陳姓男子見LINE投群組是由知名財經專家阮慕驊主持，不斷宣稱「帶你賺錢、通通獲利」，陳男前天抱現金到銀行欲匯款，行員會同警方勸說，秀出遭假「阮慕驊」詐騙一籮筐案例，陳男才恍然大悟，感謝警方及行員協助才未受騙上當。
新北市陳姓退休男子（70歲）日前在網路上看到知名財經專家所拍攝的廣告連結，點擊之後被要求加入「劉雨欣」的LINE聯結好友資訊，又加入LINE飆股群組，陳見群組竟是知名財經專家阮慕驊「掛名」主持，且連續數日有自稱是「知名財經專家助理」對他噓寒問暖，鼓吹對投資有興趣就推薦加入名為「福增近鄰會」的投資群組。
一開始陳男仍有警戒心，但隨著看見群組內的投資朋友們「通通獲利，荷包滿滿」，老翁開始失去戒心，劉女還說只要投資20萬元就會有「理財專員到府服務。」
陳男前天抱著姑且一試的心情至銀行欲匯款10萬元，行員驚覺有異會同轄區永和警方到場勸說，員警還秀出遭假「阮慕驊」詐騙一籮筐案例，陳男才驚醒，險落入詐騙陷阱。
永和警方呼籲，名人投資詐騙是現行時下最流行的詐騙手法，該手法是先以名人當作噱頭，邀請加入「投資群組」再由群組內的「助理、老師、假會員」三方聯合行騙術，慢慢將被害人的金額洗劫一空。警方提醒「投資詐騙真好賺，加LINE被騙千百萬」，有任何問題都可打165反詐騙專線查詢。
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