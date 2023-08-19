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金門尚義機場發生廂型車「火燒車」 嚇壞不少旅客

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門的汽車數量多，當中有不少車齡久的「老爺車」，人來人往的尚義機場昨天下午發生一起「火燒車」意外，一輛8人座廂型車停等在等待區，準備接人時，車輛引擎因不明原因起火燃燒，並冒出白煙，讓司機嚇得趕緊跳車，路過的旅客也嚇壞了，所幸有熱心民眾持滅火器撲滅火勢，無人員傷亡。

金門縣消防局表示，救災救護指揮中心在昨天16時46分接獲民眾報案，指稱位於金門尚義機場接駁區發生一起火燒車事件，一輛自小客車不明原因起火燃燒，指揮中心第一時間立即派遣金湖及金沙車組，計各式消防車、救護車5輛及職、義消人員9名前往救援。

據了解，是一部8人座廂型車引擎因不明原因起火冒煙，現場民眾發現後立即使用滅火器協助滅火，尚義機場消防班人員也第一時間出動車輛趕赴現場馳援，到達後迅速將車輛斷電並灑水防護，後經消防局人員以TIC熱顯儀反覆確認無起火及復燃之可能，並會同航警局人員將事故車輛移置安全位置，後續交由車輛駕駛人聯絡修車業者處理。

消防局第二大隊副大隊長董紀瑋呼籲，車輛在行駛時，務必做好相關檢查，行駛途中發生緊急狀況時，應立即停至安全位置，儘速撥打119求救電話以爭取黃金救援時間。

但這起事件也引起不少民眾討論，有人表示，現在金門車輛太多，很多都是「老爺車」或「太爺車」，所以狀況很多，呼籲旅客搭車也要多注意，否則遇到類似火燒車，可能會嚇死。

金門尚義機場昨天下午發生「火燒車」，一輛8人座廂型車停等在等待區，準備接人時，車輛引擎因不明原因起火冒煙，冒出陣陣白煙。圖／民眾提供
金門尚義機場昨天下午發生「火燒車」，一輛8人座廂型車停等在等待區，準備接人時，車輛引擎因不明原因起火冒煙，冒出陣陣白煙。圖／民眾提供
金門尚義機場昨天下午發生「火燒車」，金門縣消防局獲報出動多人與多輛消防車到場協助灌救。圖／民眾提供
金門尚義機場昨天下午發生「火燒車」，金門縣消防局獲報出動多人與多輛消防車到場協助灌救。圖／民眾提供
金門尚義機場昨天下午發生「火燒車」，車輛冒出陣陣白煙，嚇壞不少旅客。圖／民眾提供
金門尚義機場昨天下午發生「火燒車」，車輛冒出陣陣白煙，嚇壞不少旅客。圖／民眾提供
金門尚義機場昨天下午發生「火燒車」，一輛廂型車停等在等待區，準備接人時，車輛引擎因不明原因起火冒煙，消防人員到場灌救。圖／民眾提供
金門尚義機場昨天下午發生「火燒車」，一輛廂型車停等在等待區，準備接人時，車輛引擎因不明原因起火冒煙，消防人員到場灌救。圖／民眾提供

金門 火燒車 機場

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