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公車左轉未停讓！新北中和8旬老翁走斑馬線慘死輪下

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新北公車左轉未停讓行人 8旬翁走斑馬線遭輾車輪下身亡

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市一輛公車今天上午在中和區左轉時疑未注意停讓行人，8旬翁走行人斑馬線當場遭輾壓車輪下當場無呼吸心跳，經送醫搶救仍宣告不治。邱姓女公車司機酒測值為零，她表示，轉彎公車有視線死角未看到有行人，警詢後將依過失致死罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市消防局今天上午9時42分獲報，在中和區壽德街與民德路交叉路口，台北客運公車撞到行人，一名男子夾困於右前輪車輪底下，消防人員協助脫困時，男子已無生命跡象，送往板橋亞東醫院急救後仍宣告不治。

據了解，公車司機邱姓女子（53歲）當時駕駛公車行駛中和區壽德街左轉民德路欲往板橋區五權路方向行駛，死者從壽德街欲過馬路往莒光路方向，邱女自稱轉彎時，因公車視線死角未看到有行人。

警方初步調查，死者為林姓男子（82歲）因全身多處挫傷，頭部重創，經搶救後仍不幸身亡，公車司機疑似轉彎時未依規定停讓行人，導致撞到行走在行人斑馬線的林姓男子。邱女酒測值為零，警詢後將依過失致死罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市一輛公車今天上午在中和區壽德街口左轉民德路時，未停讓行人，8旬翁走斑馬線遭輾車輪下身亡。記者王長鼎／翻攝
新北市一輛公車今天上午在中和區壽德街口左轉民德路時，未停讓行人，8旬翁走斑馬線遭輾車輪下身亡。記者王長鼎／翻攝
新北市一輛公車今天上午在中和區壽德街口左轉民德路時，未停讓行人，8旬翁走斑馬線遭輾車輪下身亡。記者王長鼎／翻攝
新北市一輛公車今天上午在中和區壽德街口左轉民德路時，未停讓行人，8旬翁走斑馬線遭輾車輪下身亡。記者王長鼎／翻攝
新北市一輛公車今天上午在中和區壽德街口左轉民德路時，未停讓行人，8旬翁走斑馬線遭輾車輪下身亡。記者王長鼎／翻攝
新北市一輛公車今天上午在中和區壽德街口左轉民德路時，未停讓行人，8旬翁走斑馬線遭輾車輪下身亡。記者王長鼎／翻攝
新北市一輛公車今天上午在中和區壽德街口左轉民德路時，未停讓行人，8旬翁走斑馬線遭輾車輪下身亡。記者王長鼎／翻攝
新北市一輛公車今天上午在中和區壽德街口左轉民德路時，未停讓行人，8旬翁走斑馬線遭輾車輪下身亡。記者王長鼎／翻攝

公車 車禍

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