快訊

「山道猴子的一生」封神！道出現代人悲哀、重機圈殘酷真相

21歲AV女優考上台大爆紅「帳號突被ban掉」　千字文吐入行真相

「假上尉」訂7千元320個麵包棄單！老闆無奈全捐做愛心

聽新聞
test
0:00 / 0:00

8500萬法拉利雨天開車「撐傘」自嘲是傻B 警：無明顯違規

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

有民眾目擊1輛要價8500萬元的法拉利「Monza SP1」單人座超跑現身台中市街頭，但當時下起大雨，車輛又為敞篷設計，車主所幸直接在駕駛座撐起傘避雨，目擊的路人錄影PO網形容是「有錢人的浪漫」，網路更流傳車主自拍視角自嘲是傻B，警方則表示該車行為並無違規。

根據該影片，這輛紅色法拉利當時行經文心路三段，因近日下午台中接連下起雷雨，街上機車騎士紛紛穿起雨衣，法拉利本身敞篷設計沒有車頂，車主選擇在雨天上路勢必得淋雨。

民眾更目擊，當時法拉利邊行進中，駕駛座車主還撐起1把傘避雨，離奇畫面相當吸引人目光，冒雨開8500萬豪車還得撐傘，有人形容是「有錢人的浪漫」，還有人呼籲附近機車離該車遠一點，否則撞了話下下下下輩子才還的起。

台中市第6分局何安派出所表示，有關網傳汽車行駛中撐傘影片，經查事發地點為西屯區文心路三段，從該影片檢視車輛並無明顯違規，派出所也尚未接獲民眾反應。

8500萬元的法拉利「Monza SP1」現身台中，車主雨天撐傘開車。圖／翻攝自記者爆料網
8500萬元的法拉利「Monza SP1」現身台中，車主雨天撐傘開車。圖／翻攝自記者爆料網
8500萬元的法拉利「Monza SP1」現身台中，車主雨天撐傘開車。圖／翻攝自記者爆料網
8500萬元的法拉利「Monza SP1」現身台中，車主雨天撐傘開車。圖／翻攝自記者爆料網

法拉利 車主

延伸閱讀

下雨天也要開出門！要價8500萬的法拉利Monza SP1車主撐傘開車引熱議

散步到一半大雷雨來襲！主人躲愛犬身後緊抱避雨 汪星人一臉懵：怎麼回事

老屋發現千萬經典Ferrari法拉利！可能跟房子一樣值錢？

Ferrari第二季銷售下滑！但為何獲利竟能大增3成？

相關新聞

8500萬法拉利雨天開車「撐傘」自嘲是傻B 警：無明顯違規

有民眾目擊1輛要價8500萬元的法拉利「Monza SP1」單人座超跑現身台中市街頭，但當時下起大雨，車輛又為敞篷設計，...

不忍了！謊報上尉訂320麵包7千元棄單 老闆貼文捐做愛心

高雄旗津郭姓麵包業者昨接獲一筆價值7千元的訂單，對方自稱陸戰張姓上尉，約定下午4時許取貨付款，對方居然爽約。事後，軍方證...

高雄男最愛公賣局這款酒想喝免費 偷19瓶到案辯全喝光

鄭姓男子愛上公賣局「戰酒黑金龍特窖」金門高粱酒，卻想喝免費，到高雄鳳山區一家超市連偷10瓶酒，藏在背包中若無其事離開；1...

影／驚險！老翁欲引爆瓦斯 探測器發鳴聲 新北消防急撤退保一命

新北市樹林區羅姓男子不滿房東漲租，這個月6日揚言在5樓租處引爆瓦斯。消防人員布水線到4樓，聽到瓦斯外洩聲及探測器鳴發警報...

影／韓國女大生旅台皮夾遺失 南警這動作讓她想多玩2天

韓國20歲金姓女大生與好友第一次出國選擇來台自助旅行，昨天下午從高雄搭火車到台南，前往預訂民宿時，發現內有證件及現金的隨...

國1南向彰化路段6車連環撞 回堵1公里

高速公路局說，今天上午10時33分，國1南向199K過彰化路段，發生6輛自小客車追撞事故，占用內側和中線車道，回堵1公里...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦