聽新聞
test
0:00 / 0:00
8500萬法拉利雨天開車「撐傘」自嘲是傻B 警：無明顯違規
有民眾目擊1輛要價8500萬元的法拉利「Monza SP1」單人座超跑現身台中市街頭，但當時下起大雨，車輛又為敞篷設計，車主所幸直接在駕駛座撐起傘避雨，目擊的路人錄影PO網形容是「有錢人的浪漫」，網路更流傳車主自拍視角自嘲是傻B，警方則表示該車行為並無違規。
根據該影片，這輛紅色法拉利當時行經文心路三段，因近日下午台中接連下起雷雨，街上機車騎士紛紛穿起雨衣，法拉利本身敞篷設計沒有車頂，車主選擇在雨天上路勢必得淋雨。
民眾更目擊，當時法拉利邊行進中，駕駛座車主還撐起1把傘避雨，離奇畫面相當吸引人目光，冒雨開8500萬豪車還得撐傘，有人形容是「有錢人的浪漫」，還有人呼籲附近機車離該車遠一點，否則撞了話下下下下輩子才還的起。
台中市第6分局何安派出所表示，有關網傳汽車行駛中撐傘影片，經查事發地點為西屯區文心路三段，從該影片檢視車輛並無明顯違規，派出所也尚未接獲民眾反應。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言