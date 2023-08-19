8500萬法拉利雨天開車「撐傘」自嘲是傻B 警：無明顯違規

有民眾目擊1輛要價8500萬元的法拉利「Monza SP1」單人座超跑現身台中市街頭，但當時下起大雨，車輛又為敞篷設計，車主所幸直接在駕駛座撐起傘避雨，目擊的路人錄影PO網形容是「有錢人的浪漫」，網路更流傳車主自拍視角自嘲是傻B，警方則表示該車行為並無違規。

根據該影片，這輛紅色法拉利當時行經文心路三段，因近日下午台中接連下起雷雨，街上機車騎士紛紛穿起雨衣，法拉利本身敞篷設計沒有車頂，車主選擇在雨天上路勢必得淋雨。

民眾更目擊，當時法拉利邊行進中，駕駛座車主還撐起1把傘避雨，離奇畫面相當吸引人目光，冒雨開8500萬豪車還得撐傘，有人形容是「有錢人的浪漫」，還有人呼籲附近機車離該車遠一點，否則撞了話下下下下輩子才還的起。