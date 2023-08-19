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高雄男最愛公賣局這款酒想喝免費 偷19瓶到案辯全喝光

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

鄭姓男子愛上公賣局「戰酒黑金龍特窖」金門高粱酒，卻想喝免費，到高雄鳳山區一家超市連偷10瓶酒，藏在背包中若無其事離開；1小時後，又到另一超市偷走9瓶，兩店家損失1萬1900元，警方獲報1天後查獲鄭男涉案，他卻辯稱19瓶酒全喝光。

高雄市鳳山區保華路一家超市店員16日向鳳山警分局南成派出所報案，指清點店內「戰酒黑金龍特窖」金門高粱酒時，發現少了10瓶，調閱監視器查看，發現當天下午3時許，一名身穿灰色上衣、短褲的男子，進入店內後，直接走到酒類貨架前，蹲下佯裝挑選高粱酒。

男子趁店員不注意，迅速將高粱酒從盒內抽出再藏進背包內，為了怕偷竊行徑被逮個正著，還誇張的將高粱酒外盒包裝壓扁，丟進貨架底下，店家清點損失6300元。

未料，一小時後，警方又接獲另一家超市報案，男子以同樣手法偷走同品牌的9支金門高粱酒，店家損失5600元。

警方獲報，擴大調閱監視器，以車追人，鎖定鄭姓男子（43歲）涉案，隔天通知鄭到案說明；鄭男坦承喜歡該品牌的高粱酒，因沒錢買酒喝才偷酒，警方詢問鄭偷來的19瓶酒去向，鄭卻辯稱「全喝光了」。

警方不相信鄭一天內可喝光19瓶高粱，懷疑他暗槓不願交出或已賣掉偷來的酒，警詢後，依竊盜罪嫌將鄭函送偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄鄭姓男子愛上公賣局金門高粱酒，在2家超市佯裝挑酒，趁機偷走19瓶酒，偷竊行為被監視器全都錄。記者石秀華／翻攝
高雄鄭姓男子愛上公賣局金門高粱酒，在2家超市佯裝挑酒，趁機偷走19瓶酒，偷竊行為被監視器全都錄。記者石秀華／翻攝
高雄鄭姓男子愛上公賣局金門高粱酒，在2家超市佯裝挑酒，趁機偷走19瓶酒，偷竊行為被監視器全都錄。記者石秀華／翻攝
高雄鄭姓男子愛上公賣局金門高粱酒，在2家超市佯裝挑酒，趁機偷走19瓶酒，偷竊行為被監視器全都錄。記者石秀華／翻攝
高雄鄭姓男子愛上公賣局金門高粱酒，在2家超市佯裝挑酒，趁機偷走19瓶酒，偷竊行徑被監視器全都錄。記者石秀華／翻攝
高雄鄭姓男子愛上公賣局金門高粱酒，在2家超市佯裝挑酒，趁機偷走19瓶酒，偷竊行徑被監視器全都錄。記者石秀華／翻攝
高雄鄭姓男子愛上公賣局金門高粱酒，在2家超市佯裝挑酒，趁機偷走19瓶酒，偷竊行為被監視器全都錄。記者石秀華／翻攝
高雄鄭姓男子愛上公賣局金門高粱酒，在2家超市佯裝挑酒，趁機偷走19瓶酒，偷竊行為被監視器全都錄。記者石秀華／翻攝

金門 監視器 偷竊

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