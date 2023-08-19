影／驚險！老翁欲引爆瓦斯 探測器發鳴聲 新北消防急撤退保一命
新北市樹林區羅姓男子不滿房東漲租，這個月6日揚言在5樓租處引爆瓦斯。消防人員布水線到4樓，聽到瓦斯外洩聲及探測器鳴發警報聲，小隊長劉子洋立即下令撤退。所有人才剛撤出到1樓，公寓5樓就傳出爆炸聲，旋即火海一片。新北市消防局第二救災救護大隊表示，這次救災「瓦斯氣體探測器」發揮作用，加上小隊長撤退得宜，才沒有消防人員受傷。
據了解，羅姓男子（63歲）租住在新北市樹林區大慶街某棟公寓5樓，日前房東要漲租他溝通無效，這個月8日凌晨零時許，羅男打電話「119」揚言在家引爆瓦斯。
新北市消防局獲報出動大批人車趕抵，一批消防員先上5樓處試圖入內勸撫羅男不成，另批消防員則從沿著1樓開始布水線到5樓警戒。孰料，消防員才剛布水線到4樓處，既聽到瓦斯外洩聲，連「瓦斯氣體探測器」也鳴發出警報聲。
新北市消防局第二救災救護大隊裕民分隊小隊長劉子洋趕緊下達撤退令，眾人迅速往下移動離開建築物外，沒想到一離開5樓就傳出爆炸聲。消防人員趕緊轉身拉起水線入內搶救，同時救護人員入屋協助搬出羅男送醫院急救，但羅男仍因傷重宣告不治。
第二救災救護大隊表示，消防人員出勤環境中，除可見的明火及濃煙外，還有看不見的隱藏敵人，危害性氣體，如一氧化碳（CO）、瓦斯、各式可燃性氣體。為了預防這些看不見的危害，新北市各消防分隊都配有五用氣體偵測器（或四用氣體探測器）及瓦斯氣體探測器。
五用氣體偵測器可偵測揮發性有機氣體（PID）、硫化氫（S2H）、一氧化碳（CO）、氧（O2）及可燃性氣體（LEL）。四用氣體探測器則是教五用氣體探測器少了揮發性有機氣體，可偵測硫化氫（S2H）、一氧化碳（CO）、氧（O2）及可燃性氣體（LEL），瓦斯氣體探測器則是偵測環境內的瓦斯濃度，以作為消防人員執勤時的警示參考。
這次救災，瓦斯氣體探測器及時發揮作用，加上現場消防人員判斷撤退得宜，讓這次案件沒有消防人員受傷。目前新北市政府消防局各外勤消防分隊，皆配置至少2台五用氣體偵測器（或四用氣體探測器）及瓦斯氣體探測器，以確保消防人員執勤安全。
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