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影／韓國女大生旅台皮夾遺失 南警這動作讓她想多玩2天

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

韓國20歲金姓女大生與好友第一次出國選擇來台自助旅行，昨天下午從高雄搭火車到台南，前往預訂民宿時，發現內有證件及現金的隨身皮夾不翼而飛，驚慌忐忑走進市警二分局求助，雙方透過翻譯軟體再加上肢體動作，員警在台鐵高雄服務台找到其皮夾下落，令兩人開心的相擁而泣。

金姓女大生與好友2人利用暑期間來台自助旅行，準備由高雄一路往北遊玩。昨天下午3時從高雄搭乘火車到台南，並預訂住宿及美食等兩天行程。未料，兩人一到中西區民權路附近民宿驚覺隨身皮夾不見了，且內有現金1萬多元及身分證等證件，兩人在民宿人員協助，急奔市警二分局民權派出所求助。

警員陳科志見2女慌張進入，一開口才發覺對方為韓國旅客，副所長江昀龍見狀也加入，雙方雖以英文交談，但對方仍多以韓語回答，最後只好透由手機語言翻譯軟體，一句中文、一句韓語，並加上手勢等肢體動作溝通，得知其皮夾遺失後，先行安撫心情。

平日具有幫助外籍旅客經驗的員警反應很快，首先撥打高雄鐵路警察局詢問未有所獲，失望之際突然想到再撥打台鐵高雄服務台，果然賓果了，得知金女遺落皮夾為熱心台灣民眾拾獲後送至服務台處。

員警除立即告知台鐵人員有關金女的狀況外，也怕兩女語言不通無法順利領回皮夾，還細心幫其寫下一張小字條，敘明「我們要到台鐵高雄服務台處領取遺失的皮夾」等字語，並留下派出所電話給兩女，如有需協助事項都可來電。兩女再三致謝，開心的相擁而泣。

在台南熱心暖警的協助下，金女順利取回皮夾並繼續台南旅遊，且對台南友善旅遊環境留下深刻印象，還說「要多玩2日再離開」。而員警笑說，台南外籍遊客激增，除英語外，可能還要持續進修第3、4外語，才足以應付類似狀況。

在台南熱心暖警的協助下，韓國金姓女大生順利取回皮夾並繼續台南旅遊，且對台南友善旅遊環境留下深刻印象，還說「要多玩2日再離開」。圖／讀者提供
在台南熱心暖警的協助下，韓國金姓女大生順利取回皮夾並繼續台南旅遊，且對台南友善旅遊環境留下深刻印象，還說「要多玩2日再離開」。圖／讀者提供

台鐵 自助旅行

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