不忍了！謊報上尉訂320麵包7千元棄單 老闆貼文捐做愛心

高雄旗津郭姓麵包業者昨接獲一筆價值7千元的訂單，對方自稱陸戰張姓上尉，約定下午4時許取貨付款，對方居然爽約。事後，軍方證實無這名上尉，老闆氣得臉書貼文並告誡同業，索性將訂單320顆麵包全愛心送人，而此舉冒充軍人的行為，引來大批網友痛罵，簡直惡意「破壞國軍形象」。

「社會上怎麼會有這種人。」郭老闆臉書寫道，昨天上午臨時接獲這筆惡作劇訂單，還說要加LINE方便聯繫，訂東西也比較不會有落差，怎知對方說明要清楚寫明報價單，並給了國軍統一編號等資料，時間一到，卻不見這名LINE上的「張班長」人到場。

高雄麵包店郭老闆在臉書貼出與惡作劇詐欺民眾的對話。圖／取自臉書社團旗津區【咱是旗津人】

高雄麵包店郭老闆在臉書告誡同業誤信類似行騙的惡作劇電話。圖／取自臉書社團旗津區【咱是旗津人】

郭指出，對方為了取信於他，煞有其事對他說，住在旗津中洲的同事推薦郭老闆的麵包好吃，想為部隊預訂麵包，除傳來個人資料，還傳來疑似部隊辦公室、內務櫃照片，讓他信以為真。對方預訂菠蘿、肉鬆沙拉、紅豆及奶酥等四種口味麵包，每種各80個，原定價22元，老闆優惠各便宜2元，直到中午，對方還來電叮囑「注意衛生」。

鼓山分局中洲所指出，郭老闆當時從3時許等到晚上8時許，致電對方卻是他人接聽，還說「別再打來了」早就不堪騷擾報警過了。郭老闆這才驚覺遭遇詐騙，趕緊前來報案。

後續，警方循訂購電話等訊息進行追查，郭老闆表示，整筆訂單損失約7000元，但麵包都已做好，全都捐給愛心廚房，避免浪費。

而海軍司令部查證，海軍陸戰隊66旅並無麵包店所指的張姓上尉軍官，應是詐騙集團冒用國軍的詐騙行為，並提醒業者要多方查證，以免受騙。警方呼籲，訂購餐點惡意棄單行為，不僅造成店家困擾及損失，也可能構成詐騙行為，訂購產品後如有變數，必要向商家溝通說明，避免觸法。