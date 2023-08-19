恐怖男友欠錢不還 瑞士刀猛刺脖、枕頭悶口鼻喊一起死

方男欠女友錢不還，還持刀刺脖、拿枕頭悶她口鼻揚言一起死，檢方依殺人未遂罪嫌起訴他。示意圖／ingimage

台中方姓男子積欠陳姓女友債務，平時又住在陳女租屋處，欠錢不還竟還惱羞成怒，拿瑞士刀猛刺女友脖子、用枕頭悶口鼻，對方尖叫喊救命求饒也不放過，所幸掙脫躲進其他租客家才撿回一命。方落網坦承，還說想和女友一起死，檢方偵結依家暴殺人未遂罪嫌起訴他。

檢警調查，方男（30歲）平時住在陳女西屯的租屋處，但因積欠女友錢多次起口角，方男今年7月9日再度因債務一事心生不滿，竟情緒失控趁著陳不注意時，拿瑞士刀從她背後偷襲猛刺右後頸部，還將陳女掐脖壓在地上。

陳女嚇到尖叫反抗，未料方男殺紅了眼，竟還拿枕頭要悶住女友口鼻，2人一陣打鬥後陳女掙脫逃下樓向其他租客求救，緊急送醫包括右頸開放性傷口，還有氣、血胸，所幸緊急救治才撿回一命，警方獲報也將方逮捕送辦。

檢方訊時，方男均坦承不諱，還說當下本來是想要跟女友一起死，打算同歸於盡，被害的陳女也指證歷歷；同棟租客證稱，當天凌晨2點多聽到6樓發出撞地板聲音，還傳來女子喊叫命、尖叫，哀求對方放過她的聲音，就趕快報警。

還有租客說，陳女到他家敲門，喊說「有人要殺我，救救我」等語，除了報警也協助女子止血；另還有現場照片、監視器畫面、扣案瑞士刀及女子傷勢佐證。

由於方男作案後也打電話報警，但檢方根據警方勤務中心受理報案電話，發現方於2點58分報案，但另2名租客已分別在2點48分、2點50分報案，認定方不符合自首，偵結依家暴殺人未遂罪嫌起訴他。

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