影／高雄轎車紅燈欲右轉竟狂叭停等機車 誇張逼車行徑全曝光

高雄鳥松區昨天孫姓男子駕車等不及紅燈轉綠，竟駛至機車停等區逼車，作勢欲紅燈右轉，見前方機車不理，孫男長按喇叭逼車後，當紅燈轉綠還不罷手，直接擋住機車去路，整段過程遭後方車輛拍下，仁武分局表示，雖未接獲民眾報案，孫男行為最高可罰3萬8400元。

仁武分局指出，孫男逼車行徑經網路貼文後，警立即聯繫駕駛孫男到所釐清；經瞭解，孫男先是違規占用機車停等區，已違反道路交通管理處罰條例第60條，可處最高1800元罰鍰。