快訊

MLB／大谷翔平炸裂滿貫砲 43轟又追平全壘打王寶座

業界高薪急卡位 台大博士畢業數腰斬 未來恐連教師都缺

李玟生前痛罵「好聲音」甄妮不忍了砲轟天王天后！

影／高雄轎車紅燈欲右轉竟狂叭停等機車 誇張逼車行徑全曝光

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄鳥松區昨天孫姓男子駕車等不及紅燈轉綠，竟駛至機車停等區逼車，作勢欲紅燈右轉，見前方機車不理，孫男長按喇叭逼車後，當紅燈轉綠還不罷手，直接擋住機車去路，整段過程遭後方車輛拍下，仁武分局表示，雖未接獲民眾報案，孫男行為最高可罰3萬8400元。

仁武分局指出，孫男逼車行徑經網路貼文後，警立即聯繫駕駛孫男到所釐清；經瞭解，孫男先是違規占用機車停等區，已違反道路交通管理處罰條例第60條，可處最高1800元罰鍰。

此外，孫男違規鳴按喇叭，違反道交條例第41條，最高可處600元罰鍰；另非遇突發狀況，而孫男見綠燈卻仍暫停路中，擋住機車去路，依違反道交第43條，行駛途中驟然減速、煞車或車道中暫停，可處3萬6000元罰鍰，合計共3萬8400元。

白車駕駛孫姓男子等不及紅燈，竟向機車停等區的車輛逼車，轉綠燈後還不罷手，擋住機車去路。圖／取自「社會事新聞影音」
白車駕駛孫姓男子等不及紅燈，竟向機車停等區的車輛逼車，轉綠燈後還不罷手，擋住機車去路。圖／取自「社會事新聞影音」

車道

延伸閱讀

高雄亞灣2.0啟動 超精華地段將蓋千戶社宅供企業安家

民眾至柬埔寨打工遭囚 監院糾正外交部與高雄地檢

高雄小港連環撞…轎車路口撞貨車側翻 貨車再衝民宅釀5傷

昨高雄暴雨釀災…黃珊珊臉書說鳳山有天坑 公路總局急澄清：路裂不是坑

相關新聞

影／高雄轎車紅燈欲右轉竟狂叭停等機車 誇張逼車行徑全曝光

高雄鳥松區昨天孫姓男子駕車等不及紅燈轉綠，竟駛至機車停等區逼車，作勢欲紅燈右轉，見前方機車不理，孫男長按喇叭逼車後，當紅...

竹市8月啟動卸貨車格科技執法 半個月舉發違規471件

新竹市政府8月起在23處裝卸貨停車格試辦智慧停車柱及科技執法，交通處統計，上路半個月以來已經舉發471件違規案件，包含偵...

影／山道猴子豐原公老坪版？ 警過濾監視器移送3人

網路影片「山道猴子的一生」爆紅，日前台中市豐原區公老坪興農山莊前道路，有青少年群聚妨害安寧，更錄製影片上傳抖音，引發議論...

屏東少年外出找友遊玩遲遲未歸 2天後遭人發現倒臥溪畔成浮屍

17歲陳姓少年住在屏東縣春日鄉，他於13號凌晨向家人告知要和朋友外出，未料遲遲未歸，家屬驚覺有異趕緊報警，他在15日下午...

潛水教練救學員 左腳遭螺旋槳斷掌

基隆市中正區平浪橋下方白燈塔海域，昨天有潛水學員被海流漂移，誤入長潭里漁港航道，剛好有一艘漁船要出港，吳姓潛水教練眼見學...

新北鶯歌透天厝火警 一人逃生不及葬生火窟

新北市鶯歌區一棟透天厝，今天晚上突然冒出大量濃煙，旋即竄出火舌，新北市消防局出動大批人車趕抵布水線灌救，火勢於20分鐘撲...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦