竹市8月啟動卸貨車格科技執法 半個月舉發違規471件

新竹市政府8月起在23處裝卸貨停車格試辦智慧停車柱及科技執法，交通處統計，上路半個月以來已經舉發471件違規案件，包含偵測到非貨車停放398件、逾時停車73件，每件開發至少600元。警方提醒裝卸貨停車格僅供貨車停放，一般車輛請停放於路邊停車格或停車場，以免受罰。

新竹市的裝卸貨停車格以藍底白字標示區隔，但過去常見一般小客車也來停放占用，貨車反而無處可停放、卸貨，容易衍生交通事故風險。市府交通處決定試辦智慧停車柱及科技執法加強管理。

裝卸貨車格一旁架設的智慧停車柱可自動偵測辨識車牌與停車時間；收費辦法為每天早上8點到晚上10點停車收費，前30分鐘免費、31到60分鐘收費30元，限停1小時，停車超過1小時者或非貨車停車就會拍照存證啟動科技執法，還要計收停車每30分鐘15元。

交通處統計從1日至16日，裝卸貨車格在每日收費時段平均停車使用率約3成。記者實際走訪多處展開科技執法的卸貨車格了解停車情形，有的格子是外送機車停放，也有的格子出現一般小客車誤停，都恐因車種不符挨罰。

市府交通處說明，為減少人力成本、提升智慧應用，也讓裝卸貨停車格能有效的周轉，市府執行智慧停車柱的科技執法取締，事先向新竹監理所索取全國貨車號牌資料，並透過智慧停車柱辨識、取締違規占用車輛；統計8月1日至16日停車車種不依規定舉發398件、時間不依規定舉發73件，總計471件。

交通處指出，科技執法時間為自停車起1小時後啟動，停車超過1小時或非貨車停放，智慧車柱就立即拍照存證實取締，後續依違反道路交通管理處罰條例第56條「停車時間、位置、方式、車種不依規定」，可處600元至1200元罰款，呼籲民眾依規停放，遵守相關交通規定。