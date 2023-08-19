快訊

MLB／大谷翔平炸裂滿貫砲 43轟又追平全壘打王寶座

業界高薪急卡位 台大博士畢業數腰斬 未來恐連教師都缺

李玟生前痛罵「好聲音」甄妮不忍了砲轟天王天后！

竹市8月啟動卸貨車格科技執法 半個月舉發違規471件

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導

新竹市政府8月起在23處裝卸貨停車格試辦智慧停車柱及科技執法，交通處統計，上路半個月以來已經舉發471件違規案件，包含偵測到非貨車停放398件、逾時停車73件，每件開發至少600元。警方提醒裝卸貨停車格僅供貨車停放，一般車輛請停放於路邊停車格或停車場，以免受罰。

新竹市的裝卸貨停車格以藍底白字標示區隔，但過去常見一般小客車也來停放占用，貨車反而無處可停放、卸貨，容易衍生交通事故風險。市府交通處決定試辦智慧停車柱及科技執法加強管理。

裝卸貨車格一旁架設的智慧停車柱可自動偵測辨識車牌與停車時間；收費辦法為每天早上8點到晚上10點停車收費，前30分鐘免費、31到60分鐘收費30元，限停1小時，停車超過1小時者或非貨車停車就會拍照存證啟動科技執法，還要計收停車每30分鐘15元。

交通處統計從1日至16日，裝卸貨車格在每日收費時段平均停車使用率約3成。記者實際走訪多處展開科技執法的卸貨車格了解停車情形，有的格子是外送機車停放，也有的格子出現一般小客車誤停，都恐因車種不符挨罰。

市府交通處說明，為減少人力成本、提升智慧應用，也讓裝卸貨停車格能有效的周轉，市府執行智慧停車柱的科技執法取締，事先向新竹監理所索取全國貨車號牌資料，並透過智慧停車柱辨識、取締違規占用車輛；統計8月1日至16日停車車種不依規定舉發398件、時間不依規定舉發73件，總計471件。

交通處指出，科技執法時間為自停車起1小時後啟動，停車超過1小時或非貨車停放，智慧車柱就立即拍照存證實取締，後續依違反道路交通管理處罰條例第56條「停車時間、位置、方式、車種不依規定」，可處600元至1200元罰款，呼籲民眾依規停放，遵守相關交通規定。

由於裝卸貨車格旁建置智慧停車柱後取代人工收費，取車時就不會有停車單，交通處提醒民眾離場前可使用手機掃描智慧停車柱上方QR-code，可用Line Pay或街口支付線上繳費，若習慣至超商繳費，也可以於隔日至四大超商多媒體機補單繳費。

新竹市政府8月起在23處裝卸貨停車格試辦智慧停車柱及科技執法，並採無紙化收費。記者張裕珍／攝影
新竹市政府8月起在23處裝卸貨停車格試辦智慧停車柱及科技執法，並採無紙化收費。記者張裕珍／攝影
新竹市政府8月起在23處裝卸貨停車格試辦智慧停車柱及科技執法，車格限制只能給貨車停放。記者張裕珍／攝影
新竹市政府8月起在23處裝卸貨停車格試辦智慧停車柱及科技執法，車格限制只能給貨車停放。記者張裕珍／攝影
新竹市政府8月起在23處裝卸貨停車格試辦智慧停車柱及科技執法。記者張裕珍／攝影
新竹市政府8月起在23處裝卸貨停車格試辦智慧停車柱及科技執法。記者張裕珍／攝影
新竹市政府8月起在23處裝卸貨停車格試辦智慧停車柱及科技執法，一般小客車停放會被拍照存證、取締開罰。記者張裕珍／攝影
新竹市政府8月起在23處裝卸貨停車格試辦智慧停車柱及科技執法，一般小客車停放會被拍照存證、取締開罰。記者張裕珍／攝影

科技執法

延伸閱讀

「山道猴子」 注意了！花蓮台11線已設科技執法 區間限速50公里

機車間隔線不是停車格！嘉市中山路噴字標示不再混淆

影／AI抓賊也強大！竹市警巡防系統上線就立功秒逮偷車賊

影／竹市死亡車禍影像曝！騎士慘被夾擊 小客車黑衣乘客悄悄落跑

相關新聞

竹市8月啟動卸貨車格科技執法 半個月舉發違規471件

新竹市政府8月起在23處裝卸貨停車格試辦智慧停車柱及科技執法，交通處統計，上路半個月以來已經舉發471件違規案件，包含偵...

影／山道猴子豐原公老坪版？ 警過濾監視器移送3人

網路影片「山道猴子的一生」爆紅，日前台中市豐原區公老坪興農山莊前道路，有青少年群聚妨害安寧，更錄製影片上傳抖音，引發議論...

屏東少年外出找友遊玩遲遲未歸 2天後遭人發現倒臥溪畔成浮屍

17歲陳姓少年住在屏東縣春日鄉，他於13號凌晨向家人告知要和朋友外出，未料遲遲未歸，家屬驚覺有異趕緊報警，他在15日下午...

潛水教練救學員 左腳遭螺旋槳斷掌

基隆市中正區平浪橋下方白燈塔海域，昨天有潛水學員被海流漂移，誤入長潭里漁港航道，剛好有一艘漁船要出港，吳姓潛水教練眼見學...

新北鶯歌透天厝火警 一人逃生不及葬生火窟

新北市鶯歌區一棟透天厝，今天晚上突然冒出大量濃煙，旋即竄出火舌，新北市消防局出動大批人車趕抵布水線灌救，火勢於20分鐘撲...

老婦郵局急領錢提款單寫一句話 職員秒懂揭騙局保住血汗錢

台灣有老婦遇「假綁架」真電騙案件，幸好郵局職員夠機警，婦人幸保不失。該名居於台中的老婦，日前收到騙徒電話訛稱綁架了她的女兒，要求7萬台幣贖金。由於電話傳來淒厲哭聲，讓老婦信以為真，急急到郵局提款救女，幸好老婦在空白提款單寫上求救字句，機警郵局職員一看立即明白發生何事，馬上報警。警方其後聯絡上事主的女兒，確認她正在公司上班，老婦才放下心頭大石，肯相信自己遇上騙案。當地警方呼籲市民遇有同類情況要保持冷靜，並應報警求助，以免白白失去血汗錢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦