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影／山道猴子豐原公老坪版？ 警過濾監視器移送3人

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

網路影片「山道猴子的一生」爆紅，日前台中市豐原區公老坪興農山莊前道路，有青少年群聚妨害安寧，更錄製影片上傳抖音，引發議論。豐原警分局調閱監視器，將群聚車輛駕駛列冊且逐一訪談約制，前天通知「壓車」的江姓駕駛等3人到案說明，依公共危險罪嫌移送法辦，喝止危險駕車歪風。

豐原警分局針對網傳影片中群聚的1輛汽車及19輛機車駕駛列冊，逐一訪談約制，警方在執行勸導過程中，引述近期網路爆紅影片「山道猴子的一生」，勸戒相關少年、少女切勿因追求網路關注，一時的風光與快樂，造成無法挽回的憾事，多數青少年在警察找到家中才嚇到，並表示「下次不敢了！」

此外，警方在過濾監視影像過程中，發現30歲江姓駕駛等3人，在興農山莊前彎道來回「壓車」，如同影片「山道猴子的一生」主角一樣透過飆車競速，透過危險駕駛的行為尋求關注，已妨害公眾往來安全，經傳喚製作筆錄後，依刑法公共危險罪嫌移送法辦。

警方表示，為了遏止違法、違規歪風，警方每日夜間於該路段執行封閉式路檢，加強攔檢往來車輛，執行以來，計舉發超速3件、無照駕駛9件、任意改裝車輛9件及通報噪音車3件。

豐原分局分局長劉其賢表示，針對該區域持續規劃專案勤務，以優勢警力強力執法，遏止競駛妨害安寧歪風，並呼籲汽、機車駕駛人切勿任意改裝車輛飆速及製造噪音，除易造成交通危險外，且影響民眾生活品質，警方將嚴正執法，營造寧靜居住環境及確保民眾行車安全。

警方過濾監視影像，將群聚車輛駕駛列冊且逐一訪談約制，喝止危險駕車歪風。圖／台中市警察局豐原分局提供
警方過濾監視影像，將群聚車輛駕駛列冊且逐一訪談約制，喝止危險駕車歪風。圖／台中市警察局豐原分局提供
警方夜間在豐原區公老坪路段執行封閉式路檢，加強攔檢往來車輛。圖／台中市警察局豐原分局提供
警方夜間在豐原區公老坪路段執行封閉式路檢，加強攔檢往來車輛。圖／台中市警察局豐原分局提供
警方夜間在豐原區公老坪路段執行封閉式路檢，加強攔檢往來車輛。圖／台中市警察局豐原分局提供
警方夜間在豐原區公老坪路段執行封閉式路檢，加強攔檢往來車輛。圖／台中市警察局豐原分局提供
警方夜間在豐原區公老坪路段執行封閉式路檢，加強攔檢往來車輛。圖／台中市警察局豐原分局提供
警方夜間在豐原區公老坪路段執行封閉式路檢，加強攔檢往來車輛。圖／台中市警察局豐原分局提供
警方夜間在豐原區公老坪路段執行封閉式路檢，加強攔檢往來車輛。圖／台中市警察局豐原分局提供
警方夜間在豐原區公老坪路段執行封閉式路檢，加強攔檢往來車輛。圖／台中市警察局豐原分局提供

山道猴子的一生 抖音 噪音

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