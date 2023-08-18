快訊

烏克蘭反攻十周傷亡慘重 前美軍坦言：對抗的俄軍部隊「非常專業」

家有癱瘓母又背債…中科院博士以為去星國當翻譯 卻被拐至緬甸做詐騙

接連出包！大蒜調味粉也檢出致癌物環氧乙烷 好市多回應了

瑞芳台電土地草叢藏「白骨」！警查出死者身分：2個月前失蹤7旬翁

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

新北瑞芳區逢甲路一處台電土地的草叢，今天下午有除草工人發現一具白骨橫躺，嚇了一大跳，警方到場採證比對，確是是失蹤2個多月的七旬高姓老翁，將報請檢方相驗調查釐清。

瑞芳警分局今天下午3點半獲報，瑞芳區逢甲路一處草叢處，有除草工人發現一具疑似人類白骨橫躺於該處，請員警到場處理。

員警到場認為疑似人類白骨，封鎖現場後，鑑識人員到場採證，鑑識人員及瑞芳所員警在搜尋，發現有一頂紅色帽子、一只手機、敬老悠遊卡、夾腳拖鞋，經比對敬老悠遊卡後初步研判，是6月2日瑞芳所受理緊急協尋失蹤人口高姓老翁，已通知家屬處理。

警方說，高姓老翁患有失智症，2個多月前走失，家屬曾向瑞芳警分局報案，警方調閱監視器有發現高翁經過附近，後來不知蹤影。現場台電土地，但民眾可自由出入。

瑞芳逢甲路台電土地草叢驚見白骨，為2個月前失蹤七旬翁。記者游明煌／翻攝
瑞芳逢甲路台電土地草叢驚見白骨，為2個月前失蹤七旬翁。記者游明煌／翻攝
瑞芳逢甲路台電土地草叢驚見白骨，為2個月前失蹤七旬翁。記者游明煌／翻攝
瑞芳逢甲路台電土地草叢驚見白骨，為2個月前失蹤七旬翁。記者游明煌／翻攝

瑞芳 失智症 新北

延伸閱讀

解決供電不穩 台南新吉工業區變電所進度曝2027年完工

賣厝阿明／專家提醒繼承轉移重購自用住宅土地 5年管制期內免退稅追繳

竹市1665戶晚間無預警停電！疑斷路器故障跳脫 台電急搶修

瑞芳水湳洞候車亭竟被強風吹毀 地方籲修繕保安全

相關新聞

台中豪大雨路樹倒塌砸毀兩車 1女騎士受傷送醫救治中

台中市午後暴雨，造成南屯區萬和路一段一棵路樹倒塌，路樹連根斷裂，砸毀兩輛自小客車，另一名女騎士也受波及，緊急送醫治療。建...

潛水教練救學員遭斷掌 謝國樑：航道不應該是潛水地方

基隆平浪橋下方白燈塔海域，吳姓潛水教練為救誤入長潭里漁港的航道學員，左腳掌被航道上經過漁船螺旋槳打斷，目前還有救治中。市...

瑞芳台電土地草叢藏「白骨」！警查出死者身分：2個月前失蹤7旬翁

新北市瑞芳區逢甲路一處台電土地的草叢，今天下午有除草工人發現一具白骨橫躺，嚇了一大跳，警方到場採證比對，確是是失蹤2個多...

出席新北「金勤獎」 侯友宜：感謝付出、全民反詐騙

新北市長侯友宜今天晚上出席第12屆「金勤獎」頒獎典禮，走進會場前還特別與三重警分局偵查隊，一起宣導反詐騙。侯友宜致詞時除...

台中大雷雨路樹倒塌 砸中1女騎車受傷、2汽車也遭波及

台中市今下午起降下大雨，傍晚6點多南屯區萬和路傳出路樹倒塌，現場為位於南屯國小後門的行道樹，造成騎車經過的1名羅姓女機車...

新北三峽驚傳火警！民宅4樓竄出濃煙 警消馳援燒毀20平方公尺

今天下午4時24分左右，新北市三峽區復興路141號社區大樓4樓民宅，突然竄出大量火煙，新北市消防局獲報派員趕抵，經布水線...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦