瑞芳台電土地草叢藏「白骨」！警查出死者身分：2個月前失蹤7旬翁

新北市瑞芳區逢甲路一處台電土地的草叢，今天下午有除草工人發現一具白骨橫躺，嚇了一大跳，警方到場採證比對，確是是失蹤2個多月的七旬高姓老翁，將報請檢方相驗調查釐清。

瑞芳警分局今天下午3點半獲報，瑞芳區逢甲路一處草叢處，有除草工人發現一具疑似人類白骨橫躺於該處，請員警到場處理。

員警到場認為疑似人類白骨，封鎖現場後，鑑識人員到場採證，鑑識人員及瑞芳所員警在搜尋，發現有一頂紅色帽子、一只手機、敬老悠遊卡、夾腳拖鞋，經比對敬老悠遊卡後初步研判，是6月2日瑞芳所受理緊急協尋失蹤人口高姓老翁，已通知家屬處理。

警方說，高姓老翁患有失智症，2個多月前走失，家屬曾向瑞芳警分局報案，警方調閱監視器有發現高翁經過附近，後來不知蹤影。現場台電土地，但民眾可自由出入。