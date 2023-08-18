快訊

烏克蘭反攻十周傷亡慘重 前美軍坦言：對抗的俄軍部隊「非常專業」

家有癱瘓母又背債…中科院博士以為去星國當翻譯 卻被拐至緬甸做詐騙

接連出包！大蒜調味粉也檢出致癌物環氧乙烷 好市多回應了

潛水教練救學員遭斷掌 謝國樑：航道不應該是潛水地方

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆平浪橋下方白燈塔海域，吳姓潛水教練為救誤入長潭里漁港的航道學員，左腳掌被航道上經過漁船螺旋槳打斷，目前還有救治中。市長謝國樑表示，希望大家都遵守潛水的規定，航道不應該是潛水的地方，就不該進來。

基隆市中正區平浪橋下方白燈塔海域，今天下午有多名潛水客被海流漂移，誤入長潭里漁港的航道，剛好有一艘漁船要出港，吳姓潛水教練眼見一名學員頭冒出來，擔心被船撞到，吳將學員頭往下壓，但他的腳浮起，左腳掌被船的螺旋槳打斷，潛水人員半個多小時後找斷掌，緊急送醫救治，設法接回。

謝國樑今晚對此案說，今天在潮境公園附近的航道，發生潛水教練受傷的情況，因為在航道內潛水，與漁船本來就會有重疊的情況，相當的危險。

謝國樑表示，希望大家都遵守潛水的規定，航道不應該是潛水的地方，就不該進來，潮境公園已封閉1周，希望未來有救生艇值勤等各項安全措施，最近幾乎每一天都有開會討論相關進度。

謝國樑並說，希望重新開始恢復潛水時，相關救援設備、設施、人員都可以到位，協助泳客及潛水民眾。

針對潛水教練救學員遭斷掌，謝國樑表示，航道不應該是潛水的地方。記者游明煌／翻攝
針對潛水教練救學員遭斷掌，謝國樑表示，航道不應該是潛水的地方。記者游明煌／翻攝
針對潛水教練救學員遭斷掌，謝國樑表示，航道不應該是潛水的地方。記者游明煌／翻攝
針對潛水教練救學員遭斷掌，謝國樑表示，航道不應該是潛水的地方。記者游明煌／翻攝

謝國樑 基隆

延伸閱讀

影／學者質疑基捷營運負擔得起？謝國樑：一步一步來嘛

垃圾灰渣委外招標遭質疑 謝國樑：公開招標不會有垃圾大戰

火車站街舞場地她批政治性騷 謝國樑：民進黨百般杯葛

大武崙沙灘3死後 謝國樑：越警戒線處罰機制一定做

相關新聞

台中豪大雨路樹倒塌砸毀兩車 1女騎士受傷送醫救治中

台中市午後暴雨，造成南屯區萬和路一段一棵路樹倒塌，路樹連根斷裂，砸毀兩輛自小客車，另一名女騎士也受波及，緊急送醫治療。建...

潛水教練救學員遭斷掌 謝國樑：航道不應該是潛水地方

基隆平浪橋下方白燈塔海域，吳姓潛水教練為救誤入長潭里漁港的航道學員，左腳掌被航道上經過漁船螺旋槳打斷，目前還有救治中。市...

瑞芳台電土地草叢藏「白骨」！警查出死者身分：2個月前失蹤7旬翁

新北市瑞芳區逢甲路一處台電土地的草叢，今天下午有除草工人發現一具白骨橫躺，嚇了一大跳，警方到場採證比對，確是是失蹤2個多...

出席新北「金勤獎」 侯友宜：感謝付出、全民反詐騙

新北市長侯友宜今天晚上出席第12屆「金勤獎」頒獎典禮，走進會場前還特別與三重警分局偵查隊，一起宣導反詐騙。侯友宜致詞時除...

台中大雷雨路樹倒塌 砸中1女騎車受傷、2汽車也遭波及

台中市今下午起降下大雨，傍晚6點多南屯區萬和路傳出路樹倒塌，現場為位於南屯國小後門的行道樹，造成騎車經過的1名羅姓女機車...

新北三峽驚傳火警！民宅4樓竄出濃煙 警消馳援燒毀20平方公尺

今天下午4時24分左右，新北市三峽區復興路141號社區大樓4樓民宅，突然竄出大量火煙，新北市消防局獲報派員趕抵，經布水線...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦