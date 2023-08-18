潛水教練救學員遭斷掌 謝國樑：航道不應該是潛水地方
基隆平浪橋下方白燈塔海域，吳姓潛水教練為救誤入長潭里漁港的航道學員，左腳掌被航道上經過漁船螺旋槳打斷，目前還有救治中。市長謝國樑表示，希望大家都遵守潛水的規定，航道不應該是潛水的地方，就不該進來。
基隆市中正區平浪橋下方白燈塔海域，今天下午有多名潛水客被海流漂移，誤入長潭里漁港的航道，剛好有一艘漁船要出港，吳姓潛水教練眼見一名學員頭冒出來，擔心被船撞到，吳將學員頭往下壓，但他的腳浮起，左腳掌被船的螺旋槳打斷，潛水人員半個多小時後找斷掌，緊急送醫救治，設法接回。
謝國樑今晚對此案說，今天在潮境公園附近的航道，發生潛水教練受傷的情況，因為在航道內潛水，與漁船本來就會有重疊的情況，相當的危險。
謝國樑表示，希望大家都遵守潛水的規定，航道不應該是潛水的地方，就不該進來，潮境公園已封閉1周，希望未來有救生艇值勤等各項安全措施，最近幾乎每一天都有開會討論相關進度。
謝國樑並說，希望重新開始恢復潛水時，相關救援設備、設施、人員都可以到位，協助泳客及潛水民眾。
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