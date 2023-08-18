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出席新北「金勤獎」 侯友宜：感謝付出、全民反詐騙

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市長侯友宜今天晚上出席第12屆「金勤獎」頒獎典禮，走進會場前還特別與三重警分局偵查隊，一起宣導反詐騙。侯友宜致詞時除感謝義警夥伴們的付出外，還以三年前全國詐騙6萬件，到現在飆升至13萬件，所以詐騙實在是很可惡，大家一起宣導「反詐騙」，不要讓民眾受到傷害。

今天晚上是新北市第12屆「金勤獎」頒獎典禮，受獎的126位義警楷模，是從新北市4246位義警中遴選脫穎而出，才獲選為義警楷模，年資超過30年以上人員就多達17人。

新北市長侯友宜、警察局局長廖訓誠、義警大隊大隊長陳汪全聯袂出席，會中由侯友宜親自頒發獎項給126位義警楷模，藉由這新北市獨有的獎項，表揚義警人員對社會治安的無私奉獻，以鼓舞義警工作士氣。

侯友宜致詞時感謝在場的義警、民力團體對新北市治安的協助。侯說，新北市治安很複雜，要做好不簡單，所以這幾年來新北市在民力，包括義警及好朋友相挺，才有今天穩定的治安。所以要謝謝義警常年的付出、義警從事的打擊犯罪。

隨後侯友宜話鋒一轉說，全國詐騙案實在是太多，從2021年全國統計詐騙案，從三年前的6萬件到現在的13萬件，一年被詐騙金額高達700億，這還是有紀錄可查的，沒有紀錄可查的又不知有多少？所以詐騙實在是很可惡。

侯友宜說，看到警察局不斷的在做宣導「反詐騙，反詐騙」侯希望義警、民防、義交也幫忙宣導一下「反詐騙」，因為「反詐騙」很重要，不要讓民眾再受到傷害，要「全民反詐騙」。

最後，侯友宜說，其他的暴力犯罪，除了義刑、其他的民防團體幫忙以外，警察局要扮演急先鋒，把暴力犯罪壓制好，那這樣新北市的治安就會更好。

新北市長侯友宜，今天晚上出席第12屆「金勤獎」頒獎典禮，以感謝義警、民力團體對新北市治安的協助。記者曾伯愷／攝影
新北市長侯友宜，今天晚上出席第12屆「金勤獎」頒獎典禮，以感謝義警、民力團體對新北市治安的協助。記者曾伯愷／攝影
新北市長侯友宜，今天晚上出席第12屆「金勤獎」頒獎典禮，進場前還與三重警分局偵查隊宣導法詐騙。記者曾伯愷／攝影
新北市長侯友宜，今天晚上出席第12屆「金勤獎」頒獎典禮，進場前還與三重警分局偵查隊宣導法詐騙。記者曾伯愷／攝影
新北市長侯友宜，今天晚上出席第12屆「金勤獎」頒獎典禮，以感謝義警、民力團體對新北市治安的協助。記者曾伯愷／攝影
新北市長侯友宜，今天晚上出席第12屆「金勤獎」頒獎典禮，以感謝義警、民力團體對新北市治安的協助。記者曾伯愷／攝影
新北市長侯友宜，今天晚上出席第12屆「金勤獎」頒獎典禮，以感謝義警、民力團體對新北市治安的協助。記者曾伯愷／攝影
新北市長侯友宜，今天晚上出席第12屆「金勤獎」頒獎典禮，以感謝義警、民力團體對新北市治安的協助。記者曾伯愷／攝影
新北市長侯友宜，今天晚上出席第12屆「金勤獎」頒獎典禮，以感謝義警、民力團體對新北市治安的協助。記者曾伯愷／攝影
新北市長侯友宜，今天晚上出席第12屆「金勤獎」頒獎典禮，以感謝義警、民力團體對新北市治安的協助。記者曾伯愷／攝影
新北市長侯友宜，今天晚上出席第12屆「金勤獎」頒獎典禮，以感謝義警、民力團體對新北市治安的協助。記者曾伯愷／攝影
新北市長侯友宜，今天晚上出席第12屆「金勤獎」頒獎典禮，以感謝義警、民力團體對新北市治安的協助。記者曾伯愷／攝影

詐騙 侯友宜

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