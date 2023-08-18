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避免182線成「山道猴子」翻版 旗山警搭時事製圖宣導
近日網路上一部「山道猴子的一生」影片爆紅，描述車友在山區騎改裝機車飆速，最後卻不幸車禍身亡的寫實劇情，讓上下兩集已破600萬次觀看，旗山分局結合話題，在臉書上製圖宣導「跑山路」要量力而為，貼文緊跟時事，引發網友回響。
旗山分局表示，市道182線沿途風景優美，沿路路面平整彎道多，吸引許多重機騎士前來賞景，也是追焦手的熱門聖地，結合近日爆紅的「山道猴子」網路影片，希望提醒「跑山路」應遵守相關交通規定，切勿用好勝心騎車與他人競速。
貼文在昨晚公布後，引起網友回響，指「小編有跟上時事喔」、「你們真用心，這粉專好可愛」、「這一波小編有跟到」，也有人建議大直線路段應裝聲音測速，「每次都當04加速在跑⋯吵死了」、「四輪改車的一樣不少啊」。
針對噪音問題，旗山分局說，競速除危險外，也容易影響地方居民，因此啟動內門區市道182線28.9公里至31.8公里路段的區間測速，並結合監理站、環保局等單位，不定時到該路段聯合稽查危險駕駛、超速、違規改造排氣管等，還給居民寧靜與安全生活。
旗山分局今年1月至今，已在182縣道取締告發159件交通違規，其中包含超速違規96件、改裝噪音車36件、闖紅燈等交通違規27件，提醒要小心騎車，避免淪「山道猴子」一樣下場。
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