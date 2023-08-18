快訊

好市多又出包！這款大蒜調味粉檢出殘留農藥

景氣近八年最慘！主計總處下修GDP至1.61%

減稅利多！基本生活費調升至20.2萬元 多口之家將受惠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

避免182線成「山道猴子」翻版 旗山警搭時事製圖宣導

聯合報／ 記者任義宇／高雄即時報導

近日網路上一部「山道猴子的一生」影片爆紅，描述車友在山區騎改裝機車飆速，最後卻不幸車禍身亡的寫實劇情，讓上下兩集已破600萬次觀看，旗山分局結合話題，在臉書上製圖宣導「跑山路」要量力而為，貼文緊跟時事，引發網友回響。

旗山分局表示，市道182線沿途風景優美，沿路路面平整彎道多，吸引許多重機騎士前來賞景，也是追焦手的熱門聖地，結合近日爆紅的「山道猴子」網路影片，希望提醒「跑山路」應遵守相關交通規定，切勿用好勝心騎車與他人競速。

貼文在昨晚公布後，引起網友回響，指「小編有跟上時事喔」、「你們真用心，這粉專好可愛」、「這一波小編有跟到」，也有人建議大直線路段應裝聲音測速，「每次都當04加速在跑⋯吵死了」、「四輪改車的一樣不少啊」。

針對噪音問題，旗山分局說，競速除危險外，也容易影響地方居民，因此啟動內門區市道182線28.9公里至31.8公里路段的區間測速，並結合監理站、環保局等單位，不定時到該路段聯合稽查危險駕駛、超速、違規改造排氣管等，還給居民寧靜與安全生活。

旗山分局今年1月至今，已在182縣道取締告發159件交通違規，其中包含超速違規96件、改裝噪音車36件、闖紅燈等交通違規27件，提醒要小心騎車，避免淪「山道猴子」一樣下場。

旗山分局結合近日爆紅「山道猴子的一生」網路影片，製圖宣導「跑山路」要量力而為，緊跟時事引起網友回響。圖／取自《𝐂𝐒𝐏𝐏-旗山波麗士》臉書
旗山分局結合近日爆紅「山道猴子的一生」網路影片，製圖宣導「跑山路」要量力而為，緊跟時事引起網友回響。圖／取自《𝐂𝐒𝐏𝐏-旗山波麗士》臉書

山道猴子的一生 測速 交通違規

延伸閱讀

182線台南龍崎彎道重機騎士連3死警方：加強取締已改善

台3線嘉義阿婆彎路段 加強違規舉發事故率降低

山道猴子台七乙線山路飆速 「1周4車禍」警強力取締

LINE瘋傳20日實施新交通罰則？ 警駁「假訊息」揭正確版本

相關新聞

影／驚悚畫面曝！潛水教練誤入漁港航道 左腳掌遭螺旋槳打斷

基隆市中正區平浪橋下方白燈塔海域，今天中午有多名潛水客被海流漂移，誤入長潭里漁港的航道，剛好有一艘漁船要出港，吳姓潛水教...

獨／以露營車為家GG了 鬼月山谷內翻車嘆「還是要信邪！」

新北市高灘地一名以露營車為家的台大碩士男，享受自由的人生哲學引發外界關注。昨天他駕車離開坪林露營區，不慎在山區產業道路翻...

山道猴子也怕鬼？彰化139線5年奪15命 鬼月3天0事故

彰化縣道大彰路（139線）向來是「山道猴子」活躍路線，車禍傷亡事件不斷，最近兩個月來，即奪走3條年輕生命，累計5年來，車...

誤入航道遭斷腳掌…漁船螺旋槳怎麼閃？潛水教練教1招「避險」

基隆平浪橋下方白燈塔海域，吳姓潛水教練為救誤入長潭里漁港的航道學員，左腳掌被航道上經過漁船螺旋槳打斷，緊急送醫設法接回。...

避免182線成「山道猴子」翻版 旗山警搭時事製圖宣導

近日網路上一部「山道猴子的一生」影片爆紅，描述車友在山區騎改裝機車飆速，最後卻不幸車禍身亡的寫實劇情，讓上下兩集已破60...

高雄小港連環撞…轎車路口撞貨車側翻 貨車再衝民宅釀5傷

高雄市小港區今天下午發生連環車禍，黃姓男子開轎車在路口撞上小貨車，轎車翻覆，小貨車又偏向撞上停放路旁的機車和貨車，造成5...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦