影／不滿收到禁令…家暴男朝中和警分局潑汽油叫囂 下場慘了

新北市林姓男子疑似不滿收到前妻申請家暴保護令，讓其行動遭受限制，今天持寶特瓶至加油站購買汽油後，直接前往中和警分局大門前潑灑並衝進警局叫囂，立馬遭分局警備隊員警當場壓制上銬逮捕，警詢後將依公共危險罪現行犯移送新北地檢署偵辦。

新北市林姓男子（40歲）疑似不滿收到家暴保護令遭限制行動，今天下午1時先持寶特瓶至中和區中和路一間加油站購買汽油後，徒步直接前往中和警分局大門前潑灑並衝進警局叫囂，立馬遭分局警備隊員警當場壓制上銬逮捕。

據了解，林男因曾對前妻暴力相向，離婚後前妻於今年初申請家暴保護令獲准，林男疑似不滿中和警方受理案件後，在後續處理上，讓他認為沒有站在他的角度來協助，令他心生不滿。

今天下午1時到加油站購買汽油時，還對加油站員工揚言要直接前往中和警分局縱火，便步行離去，中和警分局接獲通知後立即派遣中和所警力前往查處，並通報分局各所隊加強駐地安全維護，果真，10多分鐘後，林男便在分局大門前潑汽油。

中和警分局警備隊值班員警見狀，立即調動支援警力，迅速將林男壓制在地，依公共危險罪現行犯上銬逮捕，隨後交由中和派出所員帶返派出所依法辦理。

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