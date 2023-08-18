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影／不滿收到禁令…家暴男朝中和警分局潑汽油叫囂 下場慘了

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市林姓男子疑似不滿收到前妻申請家暴保護令，讓其行動遭受限制，今天持寶特瓶至加油站購買汽油後，直接前往中和警分局大門前潑灑並衝進警局叫囂，立馬遭分局警備隊員警當場壓制上銬逮捕，警詢後將依公共危險罪現行犯移送新北地檢署偵辦。

新北市林姓男子（40歲）疑似不滿收到家暴保護令遭限制行動，今天下午1時先持寶特瓶至中和區中和路一間加油站購買汽油後，徒步直接前往中和警分局大門前潑灑並衝進警局叫囂，立馬遭分局警備隊員警當場壓制上銬逮捕。

據了解，林男因曾對前妻暴力相向，離婚後前妻於今年初申請家暴保護令獲准，林男疑似不滿中和警方受理案件後，在後續處理上，讓他認為沒有站在他的角度來協助，令他心生不滿。

今天下午1時到加油站購買汽油時，還對加油站員工揚言要直接前往中和警分局縱火，便步行離去，中和警分局接獲通知後立即派遣中和所警力前往查處，並通報分局各所隊加強駐地安全維護，果真，10多分鐘後，林男便在分局大門前潑汽油。

中和警分局警備隊值班員警見狀，立即調動支援警力，迅速將林男壓制在地，依公共危險罪現行犯上銬逮捕，隨後交由中和派出所員帶返派出所依法辦理。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

新北市林姓男子疑似不滿收到家暴保護令遭限制，今天下午持寶特瓶至加油站購買汽油後，直接前往中和警分局大門前潑灑，警方逮人後在現場進行採證。記者王長鼎／翻攝
新北市林姓男子疑似不滿收到家暴保護令遭限制，今天下午持寶特瓶至加油站購買汽油後，直接前往中和警分局大門前潑灑，警方逮人後在現場進行採證。記者王長鼎／翻攝
新北市林姓男子疑似不滿收到家暴保護令遭限制，今天下午持寶特瓶至加油站購買汽油後，直接前往中和警分局大門前潑灑並衝進警局叫囂立馬遭員警壓制上銬逮捕。記者王長鼎／翻攝
新北市林姓男子疑似不滿收到家暴保護令遭限制，今天下午持寶特瓶至加油站購買汽油後，直接前往中和警分局大門前潑灑並衝進警局叫囂立馬遭員警壓制上銬逮捕。記者王長鼎／翻攝
新北市林姓男子疑似不滿收到家暴保護令遭限制，今天下午持寶特瓶至加油站購買汽油後，直接前往中和警分局大門前潑灑並衝進警局叫囂立馬遭員警壓制上銬逮捕。記者王長鼎／翻攝
新北市林姓男子疑似不滿收到家暴保護令遭限制，今天下午持寶特瓶至加油站購買汽油後，直接前往中和警分局大門前潑灑並衝進警局叫囂立馬遭員警壓制上銬逮捕。記者王長鼎／翻攝
新北市林姓男子疑似不滿收到家暴保護令遭限制，今天下午持寶特瓶至加油站購買汽油後，直接前往中和警分局大門前潑灑並衝進警局叫囂立馬遭員警壓制上銬逮捕。記者王長鼎／翻攝
新北市林姓男子疑似不滿收到家暴保護令遭限制，今天下午持寶特瓶至加油站購買汽油後，直接前往中和警分局大門前潑灑並衝進警局叫囂立馬遭員警壓制上銬逮捕。記者王長鼎／翻攝

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