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一言不合張口就咬！桃園女通緝犯見警上門失控 下場慘了

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃市警桃園分局中路派出所員警據報，循線前往39歲陳姓竊盜通緝犯位於桃園區青田街住處盤查，詎料，陳女開門見3名警察上門，當場「奇摩子」不爽，除了徒手攻擊，竟失控張口亂咬，造成孫姓警員右上臂、左膝擦傷，後經3名員警合力才將失控的陳女制伏送辦。桃園地方檢察署日前偵查終結，將陳女依傷害罪嫌起訴。

起訴書指出，陳女今年3月間因竊盜案遭桃園地方法院發布通緝中，桃市警桃園分局中路派出所孫姓、吳姓及陳姓員警3月14日晚上6點查得陳女住址，前往她的住處盤查，沒想到陳女心生不滿，明知孫姓等3人皆是依法執行職務的警員，竟以徒手揮擊、張口撕咬孫員右上臂，導致孫的右手受傷、左膝蓋擦傷等傷害。

檢方調查時，陳女仍否認襲警犯行，辯稱「我沒有攻擊警察的意思喔」，不過檢察官根據警方提供的密錄器影像、以及上門盤查陳女，遭到陳女徒手揮擊、張口咬傷等攻擊行為，最後她遭壓制過程、雙方對話內容，及受傷的孫姓警員的職務報告、醫院診斷證明書等佐證，依傷害等罪將陳女起訴。

桃市警桃園分局中路派出所孫姓等3名員警，今年3月間到轄內查捕陳姓女竊盜通緝犯時，其中孫姓員警遭失控的陳女徒手揮擊、張口咬傷右上臂，桃園地檢署日前偵查終結，將陳女依傷害罪起訴。記者陳恩惠／翻攝
桃市警桃園分局中路派出所孫姓等3名員警，今年3月間到轄內查捕陳姓女竊盜通緝犯時，其中孫姓員警遭失控的陳女徒手揮擊、張口咬傷右上臂，桃園地檢署日前偵查終結，將陳女依傷害罪起訴。記者陳恩惠／翻攝

桃園 通緝 警察

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