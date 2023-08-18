嘉義夫妻「埋針放血」1死1救回 法拍屋成凶宅乏人問津

嘉義市杜姓男子與王姓女子夫婦，因多日未與家人聯絡，家屬前往查看杜男死亡、王女獲救，夫妻倆疑在血管埋針放血；檢警相驗，現場血袋重逹1.8公升，今天解剖確認杜男因失血過多死亡。鄰居表示，杜家房子被法拍每天幾乎有10組人看屋，遺憾發生後再也沒有人來。

檢警今天解剖，確認夫妻2人的血袋被包在一起共重1.8公升，死者血液重量約1300公克， 妻子血液重量約500公克。解剖發現死者體內已沒什麼體液，無採集到胃內容物，狀況符合妻子在筆錄中所述，大約一週，失血過多致死的情形，另將送驗毒藥物確認有無藥物影響。死者沒有外傷身體呈腐敗，一般來說，失血量約達2公升就可以致死。

檢警調查，46歲杜男、49歲王女夫婦住在嘉市西區，王女姊姊騎車摔傷，需要找妹妹包紮，一直聯絡不到人，加上2、3天無回覆，深感怪異，15日姊夫李男晚上9點多到住家查看，大門深鎖，通報消防人員到場，以器材撐起鐵捲門進入屋內，發現妹妹夫婦倒臥房間。

消防人員查看杜男死亡多時，一旁王女還有氣息，送醫急救，報警處理，王女急救後恢復意識。警方在杜男及王女手臂發現吊點滴使用針管，旁邊還有收集血液袋子，還留有一封信件，內容大概請託處理身後事以及財物。

警方調查，杜男、王女夫婦沒有子女，王女曾從事護理工作，與杜男經營醫事材料生意，但近幾年就沒有經營。

檢方表示，王女因血液凝固沒失血過多休克致命，中途曾嘗試割腕。王女供稱因債務壓力曾相約輕生獲救，這次改採互相埋針放血。但檢方仍要調查釐清，如果王女利用護理專業埋針放血，涉及加工自殺罪，將符合國民法官法，王女複訊後責付家屬。

據悉，杜男、王女所住房屋已被法拍，產權是杜母、杜男姊弟分別持分1/4，另1/4為資產管理公司所有，今年9月7日將進行第2拍，底價764萬4000元。

鄰居表示，杜男夫妻沒有工作好幾年，有債務問題經濟狀況不佳，房子面臨法拍，杜家面積約19坪，雖然屋齡有40年，但是位於市區精華地段，緊鄰大馬路，事故發生前幾乎每天有10組人來看屋，可能因此心灰意冷。在這區塊市價每坪30萬元起。遺憾發生後，已沒有人過來看屋。

房仲表示，凶宅價格夠低還是會有人買，房價會折損3成以上或更高。

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