影／驚悚畫面曝！潛水教練誤入漁港航道 左腳掌遭螺旋槳打斷

基隆市中正區平浪橋下方白燈塔海域，今天中午有多名潛水客被海流漂移，誤入長潭里漁港的航道，剛好有一艘漁船要出港，吳姓潛水教練眼見一名學員頭冒出來，擔心被船撞到，吳將學員頭往下壓，但他的腳浮起，左腳掌被船的螺旋槳打斷，潛水人員半個多小時後找斷掌，緊急送醫救治，設法接回。

基隆市消防局今天中午12時58分獲報，中正區平浪橋旁有潛水客受傷，通知中正分隊派遣3部消防車及救護車及救生艇7名前往搶救。現場是吳姓潛水教練（41歲）的左腳掌被漁船的螺旋槳，腳掌已經分離沉入海中。

救護車趕緊將意識清楚但鮮血直流的吳男，送往基隆長庚醫院搶救，傷者吳男疑似被漁船打傷，為葉姓船長駕駛。

據指出，多名潛水客當時是因為被海流及大浪漂流誤入航入漁船航道內，腳被螺旋槳打到受傷。安檢所表示，只能管制航道船隻，水下無法察覺。

其他同時潛水人員趕快四處找斷掌，下午1時37分現場潛水人員已找到斷肢，消防局立即派遣中正91前往將患者斷肢送往長庚醫院。

據其他潛人員指出，吳姓潛水教練當時眼見一名學員頭冒出來，擔心被船撞到，吳將學員頭往下壓，但他的腳浮起，左腳掌被船的螺旋槳打斷。

市府產發處長林鼎超表示，據了解，潛水客是在封鎖區域外下水，因被海流漂到航道，斷掌已找到，希望可以接回來。