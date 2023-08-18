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獨／以露營車為家GG了 鬼月山谷內翻車嘆「還是要信邪！」
新北市高灘地一名以露營車為家的台大碩士男，享受自由的人生哲學引發外界關注。昨天他駕車離開坪林露營區，不慎在山區產業道路翻車，導致近30年的老爺貨車直接報銷。由於昨逢鬼門開第二天，道教總會才剛提醒山谷少去後，露營車上生活數年的碩士男就翻車，讓不信邪的他也說「還是要信邪！」
以露營車為家的台大碩士男，長期住在新北市高灘地的停車場，拒絕房貸約束、享受自在人生的生活方式格外引起注目。他的露營車為乘載式露營車廂搭配柴油貨車而成，平日生活靠太陽能電力及河濱廁所度日。
碩士男經常開著露營車到海邊、溪流等各式戶外場所享受大自然，日前他則是開車去坪林露營區溪邊度日。不過前天鬼門開時，道教總會曾提醒今年鬼月期間少去山谷及有水的地方，否則運勢不好的人容易被「無形的眾生」卡到。
而昨天晚上六時許碩士男開車下山途中，途經一上坡處，因換檔操作不慎導致車輛整台後滑，撞上後方邊坡後側翻，所幸他人無大礙，但近30年的柴油貨車直接報銷，不得不花約80萬元買新車繼續露營車生活。
他說，還好後方有障礙物擋住才沒墜下山谷，自己未受傷也感到是奇蹟。而鬼月期間發生此車禍，碩士男則說自己是不信邪的人，但開車這麼久剛好在山谷、有水的地方出車禍，感嘆人還是要信邪。
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