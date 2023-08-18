影／好友在小吃店因敬酒爆發衝突 恆春男報復縱火燒機車落網

屏東縣恆春鎮今天凌晨發生連棟住宅騎樓火警，警方查出黃姓男子昨天深夜在一家小吃店，酒後和陳姓友人因敬酒爆發衝突，黃事後心有不甘，凌晨3時帶同另名友人開車前往陳的住處，他潑汽油點燃現場機車後逃離，幸未波及民宅；警方事後逮捕黃姓男子，他以爛醉記憶「斷片」卸責，警方攤開證物後才承認。

警方調查，昨天深夜零時許，屏東縣恆春鎮一處小吃部發生酒客鬥毆糾紛，30歲的黃姓男子與同桌的陳姓男子為朋友關係，卻因敬酒引起口角和肢體衝突，雙方經勸開後各自離去，黃事後卻心有不甘，帶同另外友人前往陳位於西門路的住處，在陳家住處騎樓潑汽油點燃機車，隨即駕車逃離。

現場共5輛機車燃燒，伴隨巨大爆炸聲，有人見騎樓陷入一片火海，趕緊報警並持家用滅火器灌救，消防隊到場不久撲滅火勢，陳家大門鐵片雖拉下，客廳還是被波及；警方獲報後派遣快打警力前往查處與救災，現場5輛機車燒毀、無人受傷，警方調閱監視器，掌握相關涉案人身分及車輛。

同棟住宅居民事後得知是小吃店酒後敬酒衝突引發的報復性縱火，氣得大罵有夠夭壽，如果火勢延繞一發不可收拾，大家多在睡夢中，後果難以想像；黃姓男子被逮捕時起初辯稱當時喝得爛醉，案發當時記憶完全「斷片」，不知道發生什麼事，但警方出示作案時沾有汽油殘漬的衣服和監視器影像，最後還是承認，訊後被依公共危險和毀損罪移送檢方偵辦。

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