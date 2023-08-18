182線台南龍崎彎道重機騎士連3死警方：加強取締已改善

182線台南市龍崎山區短短1公里路段年初接連3起重機摔車、騎士身亡，事故不斷引發民怨。警方加強執法及宣導並多處路檢、測速照相遏阻。今天最新統計今年1到7月共發生傷亡車禍12件，與去年同期34件比較明顯下降，「顯示取締達到防制效果」。

轄區歸仁警分局表示，182線今年1至7月取締超速3991件、無照駕駛66件、車體改裝95件；去年1月到7月取締超速違規1422件、無照駕駛48件及車體改裝121件，取締超速件數提升將近3倍。而交通事故去年1至7月A1類（死亡）1件、A2類（受傷）33件。今年1至7月A1類4件、A2類8件明顯下降。

歸仁分局交通組指出，182線龍崎路段今年1月連續發生3件A1事故，分局隨即在2月起加強執法作為。結果2月到7月僅A1類1件及A2類6件，與去年8月至今年1月A1類4件及A2類17件相較，在加強執法後事故發生件數明顯下降。