快訊

「精選乾酪綜合包」又驗出環氧乙烷！好市多：全額退費並提供補償金

不滿鄰居車停家門口！ 女主播氣到「折彎雨刷」北檢依毀損罪起訴

182線台南龍崎彎道重機騎士連3死警方：加強取締已改善

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

182線台南市龍崎山區短短1公里路段年初接連3起重機摔車、騎士身亡，事故不斷引發民怨。警方加強執法及宣導並多處路檢、測速照相遏阻。今天最新統計今年1到7月共發生傷亡車禍12件，與去年同期34件比較明顯下降，「顯示取締達到防制效果」。

轄區歸仁警分局表示，182線今年1至7月取締超速3991件、無照駕駛66件、車體改裝95件；去年1月到7月取締超速違規1422件、無照駕駛48件及車體改裝121件，取締超速件數提升將近3倍。而交通事故去年1至7月A1類（死亡）1件、A2類（受傷）33件。今年1至7月A1類4件、A2類8件明顯下降。

歸仁分局交通組指出，182線龍崎路段今年1月連續發生3件A1事故，分局隨即在2月起加強執法作為。結果2月到7月僅A1類1件及A2類6件，與去年8月至今年1月A1類4件及A2類17件相較，在加強執法後事故發生件數明顯下降。

警方強調，稽查並非為了取締，而是為了提醒駕駛能注意行車安全、減慢車速，畢竟182線山區蜿蜒起伏，常有重機來回奔馳甚至壓車過彎炫技，山路不比平地高低落差大，一不慎就可能發生憾事。

182線台南龍崎山區彎道重機騎士連3摔車身亡後，警方加強取締。記者周宗禎／翻攝
182線台南龍崎山區彎道重機騎士連3摔車身亡後，警方加強取締。記者周宗禎／翻攝
182線台南龍崎山區彎道重機騎士連3摔車身亡後，警方加強取締。記者周宗禎／翻攝
182線台南龍崎山區彎道重機騎士連3摔車身亡後，警方加強取締。記者周宗禎／翻攝

重機 測速 車禍

延伸閱讀

「山道猴子」爆紅 台南知名跑山道龍崎182線安全改造

LINE瘋傳20日實施新交通罰則？ 警駁「假訊息」揭正確版本

王陽明試駕900萬BMW名車 街頭超速警將通知到案說明

嚴重超速降為40公里 最高罰3萬6！新北警46天揪742件

相關新聞

影／內湖汽車撞進餃子店起火駕駛受困 警所長到場借滅火器狂噴

王姓男子今早駕駛汽車行經台北市內湖區康樂街136巷口，因不明原因倒車撞進一旁民宅，車輛當場起火，王男受困車內；警消獲報馳...

影／竹市死亡車禍影像曝！騎士慘被夾擊 小客車黑衣乘客悄悄落跑

新竹市林森路昨天發生1起死亡車禍。張姓騎士遭小客車追撞又遭到前方卸貨的大貨車後車斗夾擊，傷重送醫不治，路旁監視器畫面拍下...

獨／露營車為家GG了 鬼月山谷內翻車嘆「還是要信邪！」

新北市高灘地一名以露營車為家的台大碩士男，享受自由的人生哲學引發外界關注。昨天他駕車離開坪林露營區，不慎在山區產業道路翻...

影／好友在小吃店因敬酒爆發衝突 恆春男報復縱火燒機車落網

屏東縣恆春鎮今天凌晨發生連棟住宅騎樓火警，警方查出黃姓男子昨天深夜在一家小吃店，酒後和陳姓友人因敬酒爆發衝突，黃事後心有...

182線台南龍崎彎道重機騎士連3死警方：加強取締已改善

182線台南市龍崎山區短短1公里路段年初接連3起重機摔車、騎士身亡，事故不斷引發民怨。警方加強執法及宣導並多處路檢、測速...

影／AI抓賊也強大！竹市警巡防系統上線就立功秒逮偷車賊

新竹市警察局近日試辦在巡邏車建置「AI巡防系統」，系統才剛上路就立功，昨天第二分局東門派出所員警巡邏時，聽到系統比對前方...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦