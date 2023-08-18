182線台南龍崎彎道重機騎士連3死警方：加強取締已改善
182線台南市龍崎山區短短1公里路段年初接連3起重機摔車、騎士身亡，事故不斷引發民怨。警方加強執法及宣導並多處路檢、測速照相遏阻。今天最新統計今年1到7月共發生傷亡車禍12件，與去年同期34件比較明顯下降，「顯示取締達到防制效果」。
轄區歸仁警分局表示，182線今年1至7月取締超速3991件、無照駕駛66件、車體改裝95件；去年1月到7月取締超速違規1422件、無照駕駛48件及車體改裝121件，取締超速件數提升將近3倍。而交通事故去年1至7月A1類（死亡）1件、A2類（受傷）33件。今年1至7月A1類4件、A2類8件明顯下降。
歸仁分局交通組指出，182線龍崎路段今年1月連續發生3件A1事故，分局隨即在2月起加強執法作為。結果2月到7月僅A1類1件及A2類6件，與去年8月至今年1月A1類4件及A2類17件相較，在加強執法後事故發生件數明顯下降。
警方強調，稽查並非為了取締，而是為了提醒駕駛能注意行車安全、減慢車速，畢竟182線山區蜿蜒起伏，常有重機來回奔馳甚至壓車過彎炫技，山路不比平地高低落差大，一不慎就可能發生憾事。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言