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影／AI抓賊也強大！竹市警巡防系統上線就立功秒逮偷車賊

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導

新竹警察局近日試辦在巡邏車建置「AI巡防系統」，系統才剛上路就立功，昨天第二分局東門派出所員警巡邏時，聽到系統比對前方騎士車牌為失竊機車立刻示警。巡邏員警不費吹灰之力攔查涉案騎士，成功將偷車男子依違反竊盜罪嫌，移送法辦。

竹市警方說明，AI巡防系統主要具有行動車牌辨識功能，可連接警政署協尋車輛資料庫，當巡邏車以時速30至50公里行駛時，透過雙攝影機辨識前方多車道和路側停放車輛，就能能在第一時間查報失竊、侵占、遺失及涉及重大刑案等可疑涉案車輛。

東門派出所警員昨天下午外出巡邏，巡邏車即配備最新裝置的AI巡防系統，車輛行經新竹站前的東門圓環時，系統突然發出示警聲響，表示經過比對辨識，發現前方出現失竊機車，車牌為「380-JQM」，巡邏員警立刻廣播示意疑似竊車的男子靠邊受檢。

警方表示，經盤查男子為偷車賊，警詢後依涉嫌刑法第320條竊盜罪，移請新竹地方檢察署偵辦。這也是AI巡防系統上線之後首度建功，科技協助巡邏員警迅速逮人。

新竹市警察局指出，新竹市為非六都第三個使用AI巡防系統縣市。AI巡防系統也兼具即時影像傳輸、巡邏軌跡、任務設定和緊急通報等功能，其中即時影像和巡邏軌跡功能，則提供勤務指揮中心掌握全新竹市巡邏車的動向和現場狀況，提升勤務效率。

新竹市警察局近日試辦在巡邏車建置「AI巡防系統」，系統才剛上路就立功，巡邏員警透過系統抓到偷車賊。圖／警方提供
新竹市警察局近日試辦在巡邏車建置「AI巡防系統」，系統才剛上路就立功，巡邏員警透過系統抓到偷車賊。圖／警方提供
新竹市警察局近日試辦在巡邏車建置「AI巡防系統」，系統才剛上路就立功，巡邏員警透過系統抓到偷車賊。圖／警方提供
新竹市警察局近日試辦在巡邏車建置「AI巡防系統」，系統才剛上路就立功，巡邏員警透過系統抓到偷車賊。圖／警方提供

新竹 警察 竊盜 AI

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