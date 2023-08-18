影／女警如廁遭偷拍卻被吃案？陳椒華促查2警官
嘉義縣警察局在二個月前遭爆出有員警透過針孔、手機偷拍多位女警更衣、如廁，時力立委陳椒華今天舉行記者會，指出2021年事發時，該局局長未積極處理及召開性平會議，還火速讓加害者於事發後5天退休，要求嘉義縣警局召開性平會，並懲處吃案違法官員。
陳椒華表示，加害人長期偷拍對象涉及局內多位女警，時任嘉義縣警察局長廖訓誠未依性平法採取有效措施，還讓加害者火速退休，以權勢要受害者與之和解，之後繼任的嘉義縣警察局長陳明君面對被害者申訴，卻聲稱本案已經和解，依保密原則無法召開性平會。
陳椒華怒斥前後兩任嘉義縣警局長廖訓誠、陳明君吃案又升官，要求嘉義縣警察局長應針對本案召開性平會議，警政署也應對其他受害案件調查清楚。
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