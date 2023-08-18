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影／打小英旗號代操股票一周就賺翻 新北警逮詐團9成員
詐騙集團打小英政策三大方向旗號，以股票代操為由，一周就可賺翻，先給小甜頭再狠撈，受害人見投資5000元，一周後即賺3萬元，下重本加碼近300萬元，差一點血本無歸，新北刑大日前循線逮詐團9名成員到案，警詢後依加重詐欺、幫助詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。
新北市張姓男子今年接到手機簡訊，依指示加入不明LINE群組後，陸續有人主動表示可代操股票以提升交易效率，張男抱著「試試看」的心態，臨櫃匯款5000元試水溫，結果短短不到1周，帳面金額竟已賺3萬餘元，他喜出望外，下重本持續加碼，將所剩退休金294萬元全數匯出。事後欲獲利了結時，發現退款無門，驚覺遭詐騙，向新北警方報案。
新北市刑大受理報案後，報請新北地檢署檢察官指揮，循線追查詐欺集團不法資金流向，層層調取銀行、虛擬貨幣帳戶資料，經警方調查，發現該詐欺集團以「股票代操」作為詐術，先誘導被害人小額投資，隨即回饋小額利益，以博取被害人信任，進而騙取鉅額金錢，更將詐騙所得層層轉帳，最終轉換為虛擬貨幣，企圖掩蓋犯罪行為痕跡。
新北市刑大成立專案小組日前兵分多路在新北、台中及高雄市等地，將集團犯嫌吳姓男子（43歲）、徐姓男子（24歲）等9人拘提到案；所幸部分涉案銀行帳戶遭警方即時警示，將被害人匯入銀行帳戶內194萬成功圈存，但仍有部分款項已遭轉出。旬後將吳男等7 人依加重詐欺罪嫌移送，另徐男等2人因提供銀行帳戶，以幫助詐欺罪嫌移送檢方偵辦。
新北市刑大呼籲，假投資真詐騙往往造成重大財產損失，民眾務必提高警覺，股票投資應循合法管道，使用政府核可的證券商，對於鼓吹加入投資群組或勸誘購買股票及其他金融商品資訊應審慎判斷，避免遭詐騙受害，謹慎保護個人財務安全。
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