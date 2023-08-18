影／打小英旗號代操股票一周就賺翻 新北警逮詐團9成員

詐騙集團打小英政策三大方向旗號，以股票代操為由，一周就可賺翻，先給小甜頭再狠撈，受害人見投資5000元，一周後即賺3萬元，下重本加碼近300萬元，差一點血本無歸，新北刑大日前循線逮詐團9名成員到案，警詢後依加重詐欺、幫助詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市張姓男子今年接到手機簡訊，依指示加入不明LINE群組後，陸續有人主動表示可代操股票以提升交易效率，張男抱著「試試看」的心態，臨櫃匯款5000元試水溫，結果短短不到1周，帳面金額竟已賺3萬餘元，他喜出望外，下重本持續加碼，將所剩退休金294萬元全數匯出。事後欲獲利了結時，發現退款無門，驚覺遭詐騙，向新北警方報案。

新北市刑大受理報案後，報請新北地檢署檢察官指揮，循線追查詐欺集團不法資金流向，層層調取銀行、虛擬貨幣帳戶資料，經警方調查，發現該詐欺集團以「股票代操」作為詐術，先誘導被害人小額投資，隨即回饋小額利益，以博取被害人信任，進而騙取鉅額金錢，更將詐騙所得層層轉帳，最終轉換為虛擬貨幣，企圖掩蓋犯罪行為痕跡。

新北市刑大成立專案小組日前兵分多路在新北、台中及高雄市等地，將集團犯嫌吳姓男子（43歲）、徐姓男子（24歲）等9人拘提到案；所幸部分涉案銀行帳戶遭警方即時警示，將被害人匯入銀行帳戶內194萬成功圈存，但仍有部分款項已遭轉出。旬後將吳男等7 人依加重詐欺罪嫌移送，另徐男等2人因提供銀行帳戶，以幫助詐欺罪嫌移送檢方偵辦。