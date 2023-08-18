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左車燈八成亮遭盤查？宜蘭男不滿要異議單 警員卻未攜帶

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭林姓男子日前開車駛經宜蘭市中山路，疑因左前車燈未全亮，遭警員攔下，不願配合，兩造僵持5、6分鐘，警員打開車門，林男更加不滿，要求開立異議單，警員卻未攜帶，2人繼續爭執，直到後續其他警員到場相勸，才和平收場，警方並未開罰，林男也未再要求開立異議單。

林男日前將影片PO網，影片開頭警員已將他的車門打開，問「要不要下車」，林男不滿回應「為什麼要開我車門」，也不解到底為何攔停自己；警員表示是因為車燈只有八成亮，林男認為是無故盤查，要求開立異議單（民眾異議紀錄表），警員卻未攜帶。

林男表示，可以接受盤查，但請給1個正常的理由，後續其他警員到場，口氣較好，他也配合。警員替林男實施酒測，顯示無酒駕後，便讓林男離開，後續也未再開立異議單。

網友意見分成2派，支持林男的網友說「車燈有亮就好，什麼叫八成亮」、「燈八成亮是交通違規？」「違法搜索，建議提告」；也有網友認為「影片看起來左燈確實是壞的」、「頭燈真的該換，警察辛苦了」。整體而言支持林男的網友占多數。

宜蘭縣警局宜蘭分局指出，警員8月16日上午2時到4時執行巡邏勤務，在中山路三段與幸福路口看到林男左轉，左車頭燈疑似沒亮，擔心行駛安全才要求靠邊，雙方僵持5、6分鐘後林男靠邊，不願出示證件，警員便打開車門。

宜蘭分局表示，目前仍在調查釐清警員開車門是否有正當理由、符合比例原則，若執法過當，會依規定處分；警員未隨身攜帶異議紀錄表，確實須要改進已經加強宣導，落實要求警員執勤必須攜帶。

資深警員表示，根據他的經驗，開立異議單的次數非常少，許多民眾並不清楚，對警員攔查等行為不滿時，可以要求開立異議單，以利後續行政救濟；但使用機率不高，不表示不用攜帶，這部分仍是警員的疏失。

法界人士指出，根據道路交通管理處罰條例第20條，車燈損壞導致「顯有危險」仍繼續行駛，會被開罰1800元到3600元罰鍰，並扣留牌照等；影片中看起來，車燈的確沒有全亮，但算不算「顯有危險」，存在模糊空間，警員是否能依警察職權行使法第8條打開車門令民眾「強制離車」，尚待商榷。

警員強開林男車門，林男不滿，要求開立異議單，並錄影PO網。圖／翻攝自「社會事新聞影音」
警員強開林男車門，林男不滿，要求開立異議單，並錄影PO網。圖／翻攝自「社會事新聞影音」
林姓男子疑因車子左車頭燈未全亮，被警員攔查。圖／翻攝自「社會事新聞影音」
林姓男子疑因車子左車頭燈未全亮，被警員攔查。圖／翻攝自「社會事新聞影音」

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