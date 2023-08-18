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男欠賭債侵入商辦行竊 實習警首次抓賊大喊「人在這！」

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市桃園區國際路某商辦大樓內的健身房日前凌晨門鎖遭破壞，損失現金萬餘元。桃市警桃園分局昨午接獲警衛通報有嫌疑人現身，龍安派出所洪、張姓員警帶著陳姓警專實習生到場圍捕，陳生眼尖發現有白衣身影竄入樓梯間，直覺大喊「學長，人在這！」追至5樓將33歲王男攔下，王坦承欠債缺錢，詢後依竊盜罪嫌函送。

桃園分局說明，日前有竊嫌深夜侵入商辦大樓健身房，偷走櫃台內的現金1萬6千元後逃逸，業者翌日上班時驚見遭竊，立刻向轄區龍安所報案，員警受理後積極追查發現，有多次竊盜前科的33歲王姓男子涉有重嫌，調閱大樓監視影帶分析，發現王男利用下午上班時段進入大樓，躲藏在暗處直等到辦公人員下班、凌晨時分再下手行竊，研判極可能食髓知味再次犯案，於是與大樓警衛人員保持密切聯繫。

桃園分局表示，昨（17日）下午2點，警衛室發現王男再度穿著犯案當天胸前有圓形大標誌的白色上衣，混入人群進入大樓，趕緊通報，警員洪紹珉、張可森帶著警專實習生陳貴泓立刻趕赴現場，經比對監視器確認為正是鎖定的王男無誤，員警3人兵分二路，由張員在一樓出入口預防王男逃逸，同時通報警力支援，洪員及陳生則與警衛先行進入搜查。

警方由最高的10樓逐層往下搜索，沿途詢訪在場人員，直走到地下室仍未發現王男蹤影，當洪員與陳生員警循樓梯往上走時，陳生瞄到樓梯間有人影往上逃竄，穿著特徵與王男符合，除大喊警示「學長，人在這！」也尾隨追緝，最後在5樓樓梯間將王攔獲，經出示行竊影片，讓王男啞口無言，只得乖乖被逮。

王男供稱，因積欠友人至少6萬元賭債，由於打零工收入不穩，經債主多此催討，想起曾至這棟大樓工作，於是趁上班人潮進入躲藏，等到凌晨3點警衛巡邏收工才出來行竊，至於前幾天得手的萬餘元全拿去還債了。

王姓男子日前潛入桃市桃園區某商辦大樓行竊得手１萬６千元，昨午又穿著上次胸前有大標誌的白色上衣企圖再次行竊時，遭警衛認出報警逮人。記者陳恩惠／翻攝。
王姓男子日前潛入桃市桃園區某商辦大樓行竊得手１萬６千元，昨午又穿著上次胸前有大標誌的白色上衣企圖再次行竊時，遭警衛認出報警逮人。記者陳恩惠／翻攝。
王姓男子日前潛入桃市桃園區某商辦大樓，趁凌晨侵入健身房得手１萬６千元後食髓知味，昨午又穿著上次行竊衣褲遭警衛認出報警逮人。記者陳恩惠／翻攝。
王姓男子日前潛入桃市桃園區某商辦大樓，趁凌晨侵入健身房得手１萬６千元後食髓知味，昨午又穿著上次行竊衣褲遭警衛認出報警逮人。記者陳恩惠／翻攝。
王姓男子日前潛入桃市桃園區某商辦大樓躲藏，趁凌晨侵入健身房順利竊得１萬６千元後，食髓知味，昨午又趁隙躲入大樓遭警衛認出報警逮人。記者陳恩惠／翻攝。
王姓男子日前潛入桃市桃園區某商辦大樓躲藏，趁凌晨侵入健身房順利竊得１萬６千元後，食髓知味，昨午又趁隙躲入大樓遭警衛認出報警逮人。記者陳恩惠／翻攝。

桃園 竊盜

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