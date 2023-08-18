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8月20日「還路於民大遊行」登場 北巿警公布交管圖

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
台北市中正一警分局，今天公布「還路於民大遊行」的交通疏導管制路線路。記者廖炳棋／翻攝
台北市中正一警分局，今天公布「還路於民大遊行」的交通疏導管制路線路。記者廖炳棋／翻攝

由民間團體發起、號召萬人登場的「還路於民大遊行」，號召萬人上街頭，本月20日（周天）將在凱達格蘭大道登場，活動預計當天下2時集會開始，下午4時遊行出發，預定18時結束，轄區中正一警分局今天公布交通疏導管制路線。

一、集會地點：20日0時起，凱達格蘭大道【公園路（不含）至中山南路（不含）】東、西向全線車道，管制車輛通行。(視交通狀況提前或延後管制)

二、遊行路線：凱達格蘭大道（集合後出發）→（右轉）公園路→（左轉）襄陽路→（左轉）重慶南路1段→（右轉）衡陽路→（右轉）中華路1段東側慢車道→（右轉）漢口街1段→（左轉）館前路→（右轉）忠孝西路1段→（右轉）公園路→（左轉）青島西路→（右轉）中山南路西側慢車道→（右轉）凱達格蘭大道（集會結束後解散）。

警方彈性管制遊行沿線路段，視現場狀況及人數擴大周邊交通管制範圍；另總統府周邊凱達格蘭大道(重慶南路1段至公園路)、懷寧街(寶慶路至貴陽街1段)、公園路(愛國西路至襄陽路)及貴陽街1段(重慶南路1段至中山南路)，將視維安情形，架設必要的安全設施及實施交通管制，行經管制區域各路線公車，由北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛。

集會遊行活動管制措施，將隨時提供警察廣播電台插播路況報導，警方呼籲駕駛人隨時收聽路況報導，避開交通管制路段，提前改道行駛，以免增加管制區域周邊道路車流延滯，耽誤行車時間。

交通管制 集會遊行 車道

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