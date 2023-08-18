老婦郵局急領錢提款單寫一句話 職員秒懂揭騙局保住血汗錢
台灣有老婦遇「假綁架」真電騙案件，幸好郵局職員夠機警，婦人幸保不失。該名居於台中的老婦，日前收到騙徒電話訛稱綁架了她的女兒，要求7萬台幣贖金。由於電話傳來淒厲哭聲，讓老婦信以為真，急急到郵局提款救女，幸好老婦在空白提款單寫上求救字句，機警郵局職員一看立即明白發生何事，馬上報警。警方其後聯絡上事主的女兒，確認她正在公司上班，老婦才放下心頭大石，肯相信自己遇上騙案。當地警方呼籲市民遇有同類情況要保持冷靜，並應報警求助，以免白白失去血汗錢。
綜合台灣媒體報導，70歲姓邱婦人在8月11日下午接到騙徒來電，稱綁架了其女兒，其女兒更因作出激烈反抗而弄傷了頭部，手機也被摔壞。騙徒要求老婦交出7萬台幣贖金才會放人。
由於電話那邊傳來十分淒厲哭聲，使邱婦驚惶失措，腦內一片空白，即時信以為真，所以急急趕去提款救女。老婦拿著存摺到郵局提款時稍微冷靜下來，並沒有選擇默默作戰，而是稍稍向外求助。
老婦向郵局職員遞上空白的提款單，上面寫著1句話：「有人叫我領錢勿說」，並輕聲及用紙筆與職員溝通對話。聰明職員看到字條即秒懂，立即知道老婦遇到騙案，所以替她報警。警員接報到場，看到老婦神色緊張地站在櫃檯前，聽她講述事件後，已斷定是電話騙案。
可是，當時老婦仍未能聯絡到女兒，不放心女兒安危，直至警方找其丈夫成功聯絡上女兒後，得悉她正在公司工作，平安無事，確認她沒有被綁架，老婦才放下心頭大石，保住7萬台幣。
當地警方表示，聽到疑似家人呼喊聲，難免嚇得令人失去理智，這些假綁架騙案才會持續出現，因此呼籲市民遇有類似情況要保持冷靜，報警求助，以免白白失去辛苦存下的積蓄。
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文章授權轉載自《香港01》
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