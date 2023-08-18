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影／網友交友再陷詐團 癡情男幫跑腿傻當取款車手遭逮

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

夏姓男子兩個月前透過網路交友軟體結識一名女網友，日前依女網友請託幫忙跑腿，傻當詐團取款車手遭新北市警方逮捕，警詢後依詐欺罪嫌移送士林地檢署偵辦，警方並持續向上追查幕後詐騙集團成員。

汐止警方日前接獲55歲郭姓男子報案指稱，今年6月底於網路看到「嘉年華」投資獲利廣告，點擊連結並加入LINE好友，加入共同操作「華晨專線NO.018」投資群組，與該投顧公司談論投資金額標的後，對方今年8月初要求郭依其指示面交操作投資金額200萬元。

郭男事後驚覺該投顧公司疑為詐騙集團並報警求助，社后派出所獲報快速準備假鈔讓郭男依約前往交錢，員警則在面交地點周邊埋伏，果真發現詐騙車手夏姓男子（44歲）現身拿錢，立即上前逮人，查扣收款收據、印章、投顧公司認別證等證物。

「我只是受託跑腿來取款。」據警方了解案情後發現，夏男疑似也是遭愛情詐騙的「被害人」，因女網友以幫助目前在投顧公司上班的舅舅工作為由及為二人結婚為前提，需要增加舅舅好感，央求夏男幫忙跑腿取款，夏因誤信網路交友而不慎掉落陷阱，經員警將夏嫌帶返所偵辦外，也開導夏嫌好好面對司法程序並協助其識別各類詐騙手法，以免再度遭詐，警詢後依日前詐欺罪嫌移送士林地檢署偵辦，並持續向上追查詐騙集團成員。

社后派出所長林裕益呼籲，交友軟體、社群網站等網路交友陷阱多，容易遭受詐騙、甚至不自覺淪為詐欺車手。網路談錢必有詐，民眾千萬別讓網路愛情沖昏頭，也不要提供帳戶相關資訊，如遇有疑慮請先撥打165反詐騙專線查證。

夏姓男子透過網路交友結識一名女網友，依女網友請託幫忙跑腿，傻當詐團取款車手遭警逮。記者王長鼎／翻攝
夏姓男子透過網路交友結識一名女網友，依女網友請託幫忙跑腿，傻當詐團取款車手遭警逮。記者王長鼎／翻攝
夏姓男子透過網路交友結識一名女網友，依女網友請託幫忙跑腿，傻當詐團取款車手遭警逮。記者王長鼎／翻攝
夏姓男子透過網路交友結識一名女網友，依女網友請託幫忙跑腿，傻當詐團取款車手遭警逮。記者王長鼎／翻攝
夏姓男子透過網路交友結識一名女網友，依女網友請託幫忙跑腿，傻當詐團取款車手遭警逮。記者王長鼎／翻攝
夏姓男子透過網路交友結識一名女網友，依女網友請託幫忙跑腿，傻當詐團取款車手遭警逮。記者王長鼎／翻攝

詐騙集團 車手

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