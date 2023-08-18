快訊

中國大陸面臨雷曼時刻 北京當局的停損點會到哪裡？

不滿鄰居車停家門口 主播簡立喆折彎雨刷毀損起訴

馬祖官兵沒肉吃！岸巡隊中校侵吞64箱罐頭 士檢偵結起訴7人

三重男騎士自撞橋墩側倒 後方機車閃避不及追撞兩傷

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市陳姓男子今天上午騎乘機車外出，途中不慎自撞中興橋三重端橋墩分隔島，導致陳男人車傾摔。未料後方另輛機車閃避不及從後追撞，造成陳男肢體多處擦挫傷，另名騎士陳男雙腿擦傷，緊急協助送醫急救，所幸皆無大礙。肇事雙方沒有酒駕，事故原因待查。

據了解，陳姓男子（49歲）今天上午8時許騎機車外出準備去北市上班，途中行經新北市三重區環河南路中興橋三重端，不慎自撞橋墩分隔島，導致陳男人車跌摔傾倒。

未料，後方另輛由陳男（43歲）所騎乘機車閃避不及從後追撞，造成49歲陳男肢體多處擦挫傷，43歲男則雙腿擦傷，緊急協助送醫急救，所幸沒有大礙。肇事雙方沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。

今天上午新北市三重區中興橋上橋處發生車禍，造成兩名騎士受傷，所幸送醫急救皆無大礙。記者曾伯愷／翻攝
今天上午新北市三重區中興橋上橋處發生車禍，造成兩名騎士受傷，所幸送醫急救皆無大礙。記者曾伯愷／翻攝
今天上午新北市三重區中興橋上橋處發生車禍，造成兩名騎士受傷，所幸送醫急救皆無大礙。記者曾伯愷／翻攝
今天上午新北市三重區中興橋上橋處發生車禍，造成兩名騎士受傷，所幸送醫急救皆無大礙。記者曾伯愷／翻攝
今天上午新北市三重區中興橋上橋處發生車禍，造成兩名騎士受傷，所幸送醫急救皆無大礙。記者曾伯愷／翻攝
今天上午新北市三重區中興橋上橋處發生車禍，造成兩名騎士受傷，所幸送醫急救皆無大礙。記者曾伯愷／翻攝

自撞 酒駕

延伸閱讀

國1南下苗栗段連2車禍 8車追撞、2車擦撞共9人送醫

這下有得賠了！貨車國1未保持安全車距追撞賓利Bentayga、Volvo XC90

蘇花改東澳隧道5車追撞4人傷 蘇澳到東澳段封閉

疑開輔助駕駛追撞緩撞車 國1五楊高架Audi A6車頭全毀！

相關新聞

影／內湖汽車撞進餃子店起火駕駛受困 警所長到場借滅火器狂噴

王姓男子今早駕駛汽車行經台北市內湖區康樂街136巷口，因不明原因倒車撞進一旁民宅，車輛當場起火，王男受困車內；警消獲報馳...

影／竹市死亡車禍影像曝！騎士慘被夾擊 小客車黑衣乘客悄悄落跑

新竹市林森路昨天發生1起死亡車禍。張姓騎士遭小客車追撞又遭到前方卸貨的大貨車後車斗夾擊，傷重送醫不治，路旁監視器畫面拍下...

基隆大武崙沙灘仍封閉 今海上漂女浮屍穿著非泳客

基隆市外木山湖海路大帳篷外的海域消坡塊附近，今天上午發現一具女性浮屍，海巡與消防人員合力救出後，發現已死亡多時，身上有被...

820「還路於民大遊行」登場 北巿警公布交管圖

由民間團體發起、號召萬人登場的「還路於民大遊行」，號召萬人上街頭，本月20日（周天）將在凱達格蘭大道登場，活動預計當天下...

一天3千元！來台假觀光真車手 香港人士近期增加

台北市大安警分局發現，近期逮捕的詐欺車手現行犯，香港籍人士持觀光簽證來台，卻從事車手領款的人數增多，統計今年以來，光台北...

影／網友交友再陷詐團 癡情男幫跑腿傻當取款車手遭逮

夏姓男子兩個月前透過網路交友軟體結識一名女網友，日前依女網友請託幫忙跑腿，傻當詐團取款車手遭新北市警方逮捕，警詢後依詐欺...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦