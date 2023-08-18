三重男騎士自撞橋墩側倒 後方機車閃避不及追撞兩傷

新北市陳姓男子今天上午騎乘機車外出，途中不慎自撞中興橋三重端橋墩分隔島，導致陳男人車傾摔。未料後方另輛機車閃避不及從後追撞，造成陳男肢體多處擦挫傷，另名騎士陳男雙腿擦傷，緊急協助送醫急救，所幸皆無大礙。肇事雙方沒有酒駕，事故原因待查。

據了解，陳姓男子（49歲）今天上午8時許騎機車外出準備去北市上班，途中行經新北市三重區環河南路中興橋三重端，不慎自撞橋墩分隔島，導致陳男人車跌摔傾倒。