三重男騎士自撞橋墩側倒 後方機車閃避不及追撞兩傷
新北市陳姓男子今天上午騎乘機車外出，途中不慎自撞中興橋三重端橋墩分隔島，導致陳男人車傾摔。未料後方另輛機車閃避不及從後追撞，造成陳男肢體多處擦挫傷，另名騎士陳男雙腿擦傷，緊急協助送醫急救，所幸皆無大礙。肇事雙方沒有酒駕，事故原因待查。
據了解，陳姓男子（49歲）今天上午8時許騎機車外出準備去北市上班，途中行經新北市三重區環河南路中興橋三重端，不慎自撞橋墩分隔島，導致陳男人車跌摔傾倒。
未料，後方另輛由陳男（43歲）所騎乘機車閃避不及從後追撞，造成49歲陳男肢體多處擦挫傷，43歲男則雙腿擦傷，緊急協助送醫急救，所幸沒有大礙。肇事雙方沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。
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