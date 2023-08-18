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影／內湖汽車撞進餃子店起火駕駛受困 警所長到場借滅火器狂噴

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

王姓男子今早駕駛汽車行經台北市內湖區康樂街136巷口，因不明原因倒車撞進一旁民宅，車輛當場起火，王男受困車內；警消獲報馳援撲救，滅火後從車內拉出昏迷的王男，送醫治療中，確切事發原因有待釐清。

台北市消防局表示，今早9時25分獲報，內湖區康樂街136巷口，有汽車撞民宅起火，經派出消防車10輛、救護車1輛、35名消防員到場撲救，於9時42分撲滅火勢，現場從車輛駕駛座內救出1名男子，意識不清，送醫治療，經查民宅內部無人受困。

警方調查，轄區康樂派出所獲報後派員到場了解，所長張孝安帶隊到場時，雖已聽聞消防車警笛聲從附近傳來，但見消防隊員尚未就位，心想人命關天，遂立即向附近住戶索借滅火器，先朝民宅內起火的汽車噴灑滅火。

經查，肇事駕駛是52歲王男，案發當時獨自駕車，倒車撞進民宅後，車輛起火、王男受困，確切肇事原因須待王男接受治療、情況回穩後進一步釐清，醫院也正抽血檢驗王男是否有酒駕情事。

遭撞的民宅是一間水餃店，所幸案發時店家尚未營業，店內無人，所以沒有人員遭波及。

王姓男子今早駕駛汽車行經台北市內湖區康樂街136巷口，因不明原因倒車撞進一旁民宅，車輛當場起火，王男受困車內；警消獲報馳援撲救，滅火後從車內拉出昏迷的王男，送醫治療中。記者李隆揆／翻攝
王姓男子今早駕駛汽車行經台北市內湖區康樂街136巷口，因不明原因倒車撞進一旁民宅，車輛當場起火，王男受困車內；警消獲報馳援撲救，滅火後從車內拉出昏迷的王男，送醫治療中。記者李隆揆／翻攝
王姓男子今早駕駛汽車行經台北市內湖區康樂街136巷口，因不明原因倒車撞進一旁民宅，車輛當場起火，王男受困車內；警消獲報馳援撲救，滅火後從車內拉出昏迷的王男，送醫治療中。記者李隆揆／翻攝
王姓男子今早駕駛汽車行經台北市內湖區康樂街136巷口，因不明原因倒車撞進一旁民宅，車輛當場起火，王男受困車內；警消獲報馳援撲救，滅火後從車內拉出昏迷的王男，送醫治療中。記者李隆揆／翻攝

內湖 車禍 火災

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