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影／竹市死亡車禍影像曝！騎士慘被夾擊 小客車黑衣乘客悄悄落跑

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導

新竹市林森路昨天發生1起死亡車禍。張姓騎士遭小客車追撞又遭到前方卸貨的大貨車後車斗夾擊，傷重送醫不治，路旁監視器畫面拍下車禍撞擊瞬間，顯示肇事小客車車輛副駕上還有一名乘客，卻在車禍發生後悄悄離開。警方指出，肇事車上找到安非他命，正在釐清是否毒駕並持續追查乘客身分。

事發在昨天早上11點多，新竹市林森路旁的監視器畫面顯示，1輛小客車開入林森路時，疑似未注意前方狀態，沒有煞車直接撞上前方的騎士，一路推行20公尺後再撞上占用車道停放的大貨車，騎士人慘遭前後夾擊、動彈不得。

由於撞擊力道過猛，騎士整個人被夾擊傷勢嚴重，監視器畫面顯示，大貨車駕駛正在卸貨，準備將交通錐放在車尾警示，沒想到車後方居然發生嚴重車禍，也嚇了一跳，立刻打電話通報，小客車駕駛見狀也慌了，下車一度腿軟，至於車上還有另名乘客則趁亂離開現場。

警方指出，肇事的小客車車輛有發現一小包安非他命，還在釐清駕駛當時是否毒駕，以及副駕男子身分，警方持續追查中，並要求到案說明。

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新竹市昨天發生死亡車禍，監視器影像曝光，拍到小客車副駕駛事發後默默離開現場。記者張裕珍／翻攝
新竹市昨天發生死亡車禍，監視器影像曝光，拍到小客車副駕駛事發後默默離開現場。記者張裕珍／翻攝
新竹市昨天發生死亡車禍，監視器影像曝光，拍到小客車直接撞上騎士。記者張裕珍／翻攝
新竹市昨天發生死亡車禍，監視器影像曝光，拍到小客車直接撞上騎士。記者張裕珍／翻攝
新竹市昨天發生死亡車禍，監視器影像曝光，拍到小客車直接撞上騎士又再撞上大貨車後方。記者張裕珍／翻攝
新竹市昨天發生死亡車禍，監視器影像曝光，拍到小客車直接撞上騎士又再撞上大貨車後方。記者張裕珍／翻攝

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