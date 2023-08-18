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高雄賊開車門摸走腰包 推開車主兒油門一催跑了

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄巿31歲潘姓男子前天中午回家，發現有人鬼鬼祟祟騎車挨近他父親停放路邊的轎車，之後居然逕自打開副駕車門取走車內腰包，他見狀立刻衝上前攔阻，對方卻一把推開他，騎車加速逃逸，竊取5萬1千元。事後警方逮捕46歲許姓男子，全案依竊盜罪送辦。

這起竊盜案發生在高雄仁武區後庄巷，警方獲報到場時，潘男雖有輕傷，但他表示會依檢傷單考量，暫不提告傷害。而警方從監視器中查看，當時許男騎車來回在巷道內，發現潘男父親車門未上鎖，並返回該車旁動手行竊，正巧被一旁剛返家的潘男目擊過程。

警依規定受理這起竊盜案，並透過監視器影像，擴大循線以車追人，掌握許男身分和行蹤。由於，許男當時竊取潘父車內物品，並在逃逸時造成潘男受傷，但並未對潘男以不能抗拒的程度施暴，因此不符合準強盜罪構成要件，全案詢後依竊盜罪嫌送辦。

車主兒子潘男上前追捕許姓竊嫌。記者古和純／翻攝
車主兒子潘男上前追捕許姓竊嫌。記者古和純／翻攝
車主兒子潘男上前追捕許姓竊嫌。記者古和純／翻攝
車主兒子潘男上前追捕許姓竊嫌。記者古和純／翻攝

竊盜 監視器 提告

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