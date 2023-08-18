金門男一上工即偷走闆娘皮包落跑 沉迷網咖被警揪出

金門23歲梁姓男子13日凌晨4時在西門路網咖趁玩家昏睡之際，佯裝坐在身後趁機竊取其背包，同日中午12時跑到中正路工程行應徵雜工，又趁老闆娘不注意，偷走她放在桌上皮包及手機，台南市警二分局調閱影像後發現同一男子所為，昨天循線在南區網咖內找到梁男依法送辦。

案發後，兩被害人發現背包及皮包遭竊，分別向二分局南門、民權派出所報案，調閱影像一比對，發現為同一男子所為。然而，員警雖鎖定犯嫌身形、特徵，但因其身分不明仍需進一步調查釐清。

還好民權派出所所長何家慶依以往刑事工作經驗，透由各方訪查，並經市警六分局同仁提供梁男身分資料及其經常出沒地點。在跨區員警共同合作下，昨天下午2時許所長順利在中華南路上網咖發現梁男行蹤，並將他帶回調查。

然而，梁男行竊現金均已花用殆盡，僅剩手機1支提出交付，並由員警通知張姓老闆娘前來確認領回，全案調查後將其依竊盜罪嫌送辦。

警方調查，梁男13日凌晨4時許在西門路上網咖打玩電腦，起身上完廁所突然發現身旁吳姓男子在電腦前昏睡，且皮包閒置在椅子旁。他躡腳走到其身後坐下，並趁無人注意之際將背包拿至身後，取走背包內的皮夾放進口袋後急忙離開。但因皮夾內僅有80元現金，他將價值2000多元皮夾及證件，隨意丟棄在路旁。