基隆大武崙沙灘仍封閉 今海上漂女浮屍穿著非泳客

基隆市外木山湖海路大帳篷外的海域消坡塊附近，今天上午發現一具女性浮屍，海巡與消防人員合力救出後，發現已死亡多時，身上有被海水沖刷及浮腫的情況，初判無明顯外傷，已報請檢方相驗調查，身分及死因都有待釐清。

今天上午9點多，有民眾發現外木山消波塊附近有疑似浮屍，海巡人員前往救援，但發現卡住無法救出，消防人員到場協助。

消防人員說，海巡人員請救協助，因為屍體卡在消坡塊外面，很難接近。消防人員到場協助救出，發現是一名女性，有衣著有被浪拍的痕跡，穿紅色T恤、黑色短褲，但已有部分不完整。

消防人員表示，穿著是一般穿著，沒有穿泳衣及泳褲，不像是游泳的民眾，沒有看到有穿鞋子，但也有可能被浪打掉的。市警第四分局已到場採證處理，調查死者身分。